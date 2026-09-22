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    Argentina es demasiado para los Diablos: Chile cae en la final del hockey masculino y se resigna a la plata en los Odesur

    Los Leones fueron amplios dominadores en la final de la disciplina, después de una ventaja de 3-0, la escuadra nacional consiguió el descuento en el último cuarto para el 3-1.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Los Diablos cayeron ante Argentina FOTO: Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    Los Leones cumplieron la eterna tendencia en los Juegos Odesur y se quedaron con el oro en el hockey césped masculino tras imponerse a Chile. Argentina no tuvo mayores oposiciones para imponerse por 3-1 en el estadio de la Asociación de Hockey de Santa Fe, donde Los Diablos debieron resignarse a la medalla de plata.

    En todas las ediciones de esta misma competición, los transandinos siempre se quedaron con el oro y la plata fue para Chile. En ese escenario, los albicelestes intentaron copar el terreno rival, desde el inicio. Se acercaban constantemente a la línea de gol de los nacionales, pero no lograban la profundidad necesaria

    En el primer cuarto, a falta de poco menos de ocho minutos para el descanso, Thomas Habif con un remate desde el piso exigió al arquero chileno Agustín Araya, quien logró repeler el remate con un pie.

    Hasta que se abrió la cuenta. A poco más de un minuto del primer descanso, el anfitrión consiguió capitalizar ese dominio. Toto Rodríguez rescató una bocha alta y logró ponerla en el área de golpeo, donde Santiago Tarazona estuvo atento para darle dirección hacia el arco. Araya logró detenerla, pero en la insistencia consiguió el 1-0.

    El segundo cuarto comenzó en la misma tónica, pero los locales tuvieron aún más contundencia. Los argentinos cortaron una salida de los Diablos y, en una rápida acción, Martín Ferreiro logró definir ante la salida de Araya, cuando el reloj no llegaba a los dos minutos, para poner el 2-0 algo más de justicia a lo que ocurría en el partido.

    Oro para el local

    En el tercer acto, la presión de los locales se intensificó, incluso, un poco más. Los Diablos defendían cada vez más cerca de su portería, mientras que sus febles intentos terminaban en largos bochazos, muy predecibles, que terminaban en la resistencia del adversario.

    Al otro lado, los dirigidos de Juan Manuel Vivaldi movía de lado a lado la bocha en busca de ese espacio que le permitiera asegurar cifras. Sin embargo, los movimientos de Yaco Kovalivker y Rodríguez no alcanzaban a sumar la tercera cifra al marcador.

    Cuando restaban cuatro minutos, después de una serie de córneres cortos, Los Leones encontraron el 3-0, a falta de solo segundos, Franco Agostini consiguió dar con la portería para allanar el camino a la medalla de oro.

    En el último cuarto, los visitantes dirigidos por Ernesto Monteleone se atrevieron a llegar un poco más a la zona transandina. En la segunda llegada consecutiva, Ignacio Contardo consiguió el descuento, cuando quedaban menos de 9 minutos para el epílogo para cerrar el marcador.

    Más sobre:Hockey CéspedLos DiablosLos LeonesJuegos Suramericanos

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