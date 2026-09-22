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    Se entrega banquetera de Viña del Mar que permanecía prófuga tras ser formalizada por estafar a novios

    Natalia Álvarez, propietaria de la empresa Probarte, permanecía prófuga desde junio, cuando se le imputó el cargo de estafa reiterada por más de $120 millones en contra de 60 parejas. Tras su control de detención, este martes, quedó en prisión preventiva.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Pantallazo Meganoticias

    Hasta el Juzgado de Garantía de Viña del Mar llegó pasado el mediodía de este martes Natalia Álvarez, mujer que en junio pasado fue formalizada por el delito de estafa reiterada. Álvarez, quien desde entonces se encontraba prófuga, se le acusa de haber estafado en más de $120 millones a 60 parejas por servicios de banquetería que nunca prestó pese a los millonarios pagos.

    La entrega voluntaria de la mujer se dio después de meses de diligencia por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional de Valparaíso, para dar con el paradero de Álvarez, a quien este martes durante la tarde se lo tomó su control de detención, decretándose su ingreso a cumplir prisión preventiva.

    Álvarez, quien es propietaria de la empresa de banquetería Probarte, se dio a la fuga después de ser formalizada y quedar con prisión preventiva por peligro de fuga, medida cautelar sujeta a una caución (fianza) de $5 millones, los cuales fueron pagados por la mujer para recuperar su libertad.

    Sin embargo, y tras el pago, la Corte de Apelaciones de Valparaíso -a petición de los querellantes- revirtió la medida y ordenó su regreso a prisión preventiva. No obstante, no pudo ser encontrada para reingresar a la cárcel.

    A raíz de aquello, la PDI y el Ministerio Público realizaron una serie de diligencias, lo que derivó en que la madre de la mujer, Julia Murillo, presentara un recurso de protección ante las diligencias que realizó la policía civil en su contra, según dio a conocer La Tercera.

    En ese mismo periodo, el tribunal condenó en un procedimiento abreviado a José Galarce, pareja de la dueña de la banquetera y también involucrado en la estafa. A raíz de haber colaborado con la investigación, a Galarce se le condenó a 300 días de cárcel, los que fueron sustituidos por la libertad vigilada por parte de Gendarmería, además del pago de una multa de 5 UTM.

    “Voy a demostrar mi inocencia”

    Al momento de entregarse en el tribunal, la mujer fue consultada respecto a la situación. Según señaló a Meganoticias, “me vengo a presentar, que es lo que se debe hacer, y luego voy a demostrar mi inocencia de todos los cargos en un juicio oral”.

    En esa línea, agregó que “voy a demostrar mi inocencia y el resto está en la carpeta investigativa y lo ve con mi abogado”.

    Según señaló respecto a las razones para permanecer prófuga, Álvarez explicó al citado medio que “estábamos a la espera de fechas de la Corte Suprema y ahora es el momento”, negando que intentó ocultarse.

    “Hay mucha información tergiversada que no corresponde y no se ha dicho toda la verdad”, concluyó la mujer.

    El fiscal Lionel González, especializado en delitos económicos, destacó que “su situación fue revisada por dos cortes de apelaciones y por la Corte Suprema, en orden a estimar que lo que ocurrió con ella es un delito, por donde se le mire”.

    Para el abogado querellante que representa a los matrimonios engañados, Agustín Walker (estudio Luengo Montt), “la entrega de la imputada Alvarez es tardía, y sus alegaciones de inocencia completamente inverosímiles. Habiendo podido responder a las víctimas y enfrentar la situación, decidió una vez más evadir su responsabilidad, quebrantar resoluciones judiciales, y darse a la fuga por largos tres meses. Ahora lo que toca es que se cumpla la prisión preventiva ordenada, y se siga el procedimiento seguido en su contra”.

    El fiscal González concluyó que “lo siguiente será sumar más hechos a los que ya han sido investigados”. En esa línea, el persecutor anunció que durante su periodo como prófuga, ingresaron nuevas denuncias en contra de la banquetera, por lo que “la Fiscalía va a pedir la formalización incluyendo nuevos hechos, y luego procederá entonces a acusar a Natalia Álvarez para que enfrente la justicia”.

    Más sobre:BanqueteraViña del MarBanquetera Viña del MarNatalia ÁlvarezFiscalíaMinisterio Público

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