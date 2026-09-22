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    “El gobierno ya no puede mirar para el lado”: UDI presiona al Ejecutivo para regular las casas de apuestas online

    La bancada de diputados gremialista solicitó mayor proactividad de la Segpres y Hacienda para acelerar las iniciativas que han presentado para regular las casas de apuestas online.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Cuatro proyectos, dos oficios -a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al Consejo Nacional de Televisión (CNTV)- y dos cartas, tanto a esta última institución como a la Asociación Nacional de Televisión.

    Esta es la batería de iniciativas que ha impulsado la bancada de la UDI en su cruzada por regularizar las casas de apuestas online, o bien, frenar el cobro de IVA que efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII) a estos sitios.

    El primer intento se remonta a abril de 2022, cuando la bancada presentó el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos

    Luego de un año de tramitación, pasó a segundo trámite al Senado, pero desde 2023 que duerme en dicha rama del Congreso.

    Más tarde, en diciembre de 2023 ingresaron otro proyecto, esta vez de reforma a la Constitución, que prohíbe la celebración de contratos con fines publicitarios entre jugadores de fútbol profesional o sus representantes y sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea.

    Este último proyecto, sin embargo, ni siquiera ha sido discutido. La última señal que entregó el gobierno fue ponerle urgencia simple en mayo de este año, lo que en la práctica no ha tenido ningún resultado porque su discusión no ha iniciado.

    En agosto del 2024, en tanto, ingresaron el último proyecto en la materia. La iniciativa busca regular el horario de emisión de anuncios publicitarios de plataformas de apuestas en línea.

    Otras acciones que han tomado desde la bancada han sido una serie de oficios. El primero, en agosto de este año, al CNTV para que suspenda la publicidad de las casas de apuestas en todo horario; el segundo, corresponde a este mes y fue dirigido a la CMF para que bloquee las transacciones bancarias que se realicen en las plataformas en línea; además de una carta a esta última institución en la que solicitan emitir una resolución para prohibir que los canales de televisión suscriban comerciales con casas de apuestas. Otra misiva fue a Anatel con la misma solicitud.

    El hastío

    La inacción que ha tenido el gobierno en la materia, a juicio de la bancada gremialista, hizo perder la paciencia a sus integrantes.

    En ese contexto, es que uno de los diputados que ha llevado adelante esta ofensiva, Marco Antonio Sulantay, emplazó directamente al Ejecutivo a que tome cartas en el asunto.

    Los dardos del diputado por Coquimbo apuntan tanto al Ministerio de Hacienda como a la Segpres. Al primero, lo llama a que “suspenda el cobro del IVA a estas empresas ilegales por una contradicción vital donde el Estado no puede obtener recursos de actividades ilícitas”.

    Y a la Segpres la emplaza a que le ponga discusión inmediata al proyecto que regula estas apuestas online.El gobierno ya no puede mirar para el lado en una actividad que se tiene que regular o prohibir. La pasividad en esta materia está llegando a límites intolerables”. acusó.

    Foto: Bancada UDI.

    El diputado Eduardo Cretton, por su parte, señaló: “Lamentablemente hasta el momento estamos frente a una pasividad del gobierno que ya molesta y es incomprensible”.

    Y añadió: “Ningún gobierno puede obtener recursos de una actividad ilegal, por eso es que hacemos un llamado al Ejecutivo para legislar a la brevedad”.

    07-09-2026 EDUARDO CRETTON PEDRO RODRIGUEZ

    La jefa de bancada de los diputados e integrante de la Comisión de Hacienda, Flor Weisse, aseguró que “la proactividad es darle suma urgencia al proyecto que está en el Senado, me imagino que están evaluando si están los votos”.

    El gobierno debería tomar las decisiones para zanjar esto”, remató la parlamentaria.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE
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