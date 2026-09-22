Presidente de la Central de Trabajadores dice que la “flexibilidad” laboral no debe descuidar la calidad del empleo

Claudio Sánchez, presidente de la Central de Trabajadores de Chile, CTCH. Seminario 3x3 Inversión y crecimiento para el empleo, SOFOFA

“Los trabajadores no le tenemos miedo a la inversión; por el contrario, la necesitamos. Y los puntos de encuentro que tenemos con los empresarios y el mundo de la academia o los especialistas no son pocos, son mayoritarios”. Así lo expresó Claudio Sánchez, presidente y fundador de la Central de Trabajadores de Chile (CTCH).

En el contexto del Seminario 3X3 organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Sánchez aseguró que, contrario al “mito instalado”, los trabajadores están de acuerdo en que se requiere fomentar la inversión.

Sánchez habló de un mito basado en que existiría, por parte de los trabajadores, una negativa total a las propuestas laborales para reducir los costos de contratación, como la extensión para el cálculo de 40 horas o el cambio en el régimen de indemnización por años de servicio.

“Los trabajadores estamos de acuerdo en apoyar la inversión. Estamos de acuerdo con discutir, legislativamente, algunas trabas que puedan existir. Estamos de acuerdo con discutir flexibilidad, lo que nosotros llamamos adaptabilidad”, dijo.

Eso sí, matizó que esperan que una reconversión laboral “vaya de la mano con ciertos derechos laborales que se pueden ir construyendo con el crecimiento”.

“Es distinto para los trabajadores tener un empleo que tener un buen empleo. Y tener un buen empleo para nosotros significa tener una remuneración justa, tener una negociación colectiva, tener acceso a seguridad social”, explicó.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

La llegada de la IA

Además de los derechos laborales, el representante sindical también expresó su preocupación por la masificación de la inteligencia artificial y el impacto que esta tendrá para la empleabilidad.

En este sentido, afirmó que el impacto que esta “revolución digital” ha tenido sobre nuevos puestos de trabajo es algo que aún no se ha medido.

“Nosotros entendemos que hoy día el desafío de la inteligencia artificial nos pone en la disyuntiva de saber si nuestro puesto de trabajo va a desaparecer o no. Desde el mundo del trabajo nosotros creemos que el que no sepa manejar la inteligencia artificial va a quedar fuera”, dijo.

“Por lo tanto el desafío nuestro, como trabajadores, dice más bien relación con la reconversión, con implementar esas nuevas tecnologías para efectos de poder ser más productivos, para efectos de generar este reciclaje laboral como nosotros le llamamos”, agregó.