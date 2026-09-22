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    ISP advierte por venta de inyectables ilegales para bajar de peso y reporta alza de reacciones adversas

    El organismo alertó por la oferta de productos sin registro sanitario a través de redes sociales y medios digitales.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    ISP advierte por venta de inyectables ilegales para bajar de peso.

    El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó este martes sobre la venta de productos inyectables para bajar de peso que no cuentan con registro sanitario y que son ofrecidos principalmente a través de redes sociales y medios digitales. Desde el organismo llamaron a no adquirir estos productos debido al riesgo que implica desconocer su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento.

    Al efectuar una compra por internet, de un producto ilegal, que ofrece como resultado bajar de peso, las personas están arriesgando su salud”, advirtió Juan Roldán, jefe de la Unidad de Farmacovigilancia y Estudios Clínicos de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED). El especialista agregó que “las personas se autoinyectan un producto del que no saben su composición, ni origen. No saben si es un producto estéril, cómo fue hecho y almacenado”.

    Según el organismo, parte de estos productos son promocionados bajo la promesa de contener semaglutida, principio activo perteneciente a una familia de medicamentos agonistas del receptor GLP-1. El ISP recalcó que no se debe recurrir a productos de procedencia desconocida ni utilizarlos sin seguimiento de un profesional de la salud.

    En paralelo a esta alerta, el ISP dio a conocer los registros de su Sistema de Vigilancia Integrada (SVI), que reúne notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Entre 2020 y agosto de 2026 se contabilizaron 1.324 reportes asociados a semaglutida, con la mayor alza concentrada entre 2025 y 2026, periodo en que las notificaciones aumentaron un 44%.

    La mayoría de los reportes correspondió a mujeres, con un 75,9%, mientras que un 72,1% correspondió a personas adultas de entre 18 y 64 años. En total, 790 notificaciones correspondieron a mujeres adultas, equivalente al 59,7% del total.

    Del total de reportes, 40 fueron considerados como reacciones adversas serias, equivalentes al 3%. Entre los eventos registrados figuran ocho casos de vómitos y seis de pancreatitis aguda, además de un caso de colecistitis y otro de colelitiasis.

    El jefe del Departamento ANAMED del ISP, Jorge Canales, llamó a extremar las precauciones, especialmente después de las celebraciones de Fiestas Patrias. “Generalmente, luego de las celebraciones de Fiestas Patrias, las personas buscan la manera ‘más fácil’ de bajar de peso”, señaló. El especialista advirtió que estos productos, utilizados sin el adecuado seguimiento profesional, “podrían presentar un evento adverso serio, incluso la muerte”.

    El organismo enfatizó que estos productos no deben ser adquiridos a través de redes sociales.

    Más sobre:ISPInstituto de Salud PúblicaANAMEDInyectables

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