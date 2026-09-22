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    Política

    Gobierno de Chile ratifica adhesión al Escudo de las Américas

    El Presidente Kast participó la tarde de este martes del segundo encuentro del grupo, que encabezó el mandatario de EE.UU., Donald Trump. "Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional”, señala el comunicado oficial

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Participación del Presidente José Antonio Kast en el encuentro del Escudo de las Américas. (Foto: Oficina del presidente de Argentina, Javier Milei)

    Tras la participación del Presidente José Antonio Kast, la tarde de este martes en el segundo encuentro del denominado Escudo de las Américas -coalición multinacional de cooperación en seguridad y militar impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump- Chile confirmó su adhesión a la instancia.

    Luego de dar su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kast participó del encuentro del grupo, que se realizó en Estados Unidos, y que encabezó el propio Trump. Hasta ese momento solo lo hizo en calidad de “observador”, pero su incorporación se ratificó más tarde.

    “Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy”, sostuvo el comunicado oficial sobre la decisión.

    El texto añade que “el Tren de Aragua o los grupos delictivos mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Cártel de Sinaloa son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional”.

    Asimismo, agrega que “la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región”.

    Además, se puntualiza que “cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”.

    En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

    El comunicado del Gobierno de Chile también informa sobre la identificación de una veintena de organizaciones criminales: Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cártel de los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagra, Cártel de Juárez (La Línea), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), Segunda Marquetalia, ELN, Sendero Luminoso, Los Tiguerones.

    Cabe recordar que La asistencia de Kast había estado en duda durante la primera jornada de la gira a Estados Unidos, principalmente por un eventual cruce con su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Finalmente, el Mandatario confirmó el mismo lunes que concurriría.

    La participación de Kast en esta reunión generó cuestionamientos desde la oposición, desde donde se ha sostenido que se están sometiendo los intereses permanentes de Chile ante EE.UU. y que desde ese país se presionó por la incorporación, entre otros argumentos.

    Durante la intervención de Trump en el encuentro del Escudo de las Américas -donde también se incorporó Perú como miembro- el mandatario estadounidense sostuvo: “Es una gran honra estar aquí. Quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes. Y muchos de ustedes lo saben muy bien porque están aquí”.

    “Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental”.

    Más sobre:Escudo de las AméricasJosé Antonio KastDonald Trump

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