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    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Un análisis de más de siete años de registros muestra los principales hábitos de quienes utilizan bicicletas compartidas en la capital.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos. Foto: ATON.

    Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Automóvil, una fecha que busca promover alternativas de movilidad sustentable y reducir el uso de vehículos.

    En ese contexto, los registros de Bike Itaú, un sistema de bicicletas compartidas que funciona en Santiago desde 2013, permiten conocer cómo se desplazan en bicicleta quienes utilizan este medio de transporte en la capital.

    El análisis considera los viajes realizados entre febrero de 2019 y agosto de 2026, período en el que se registraron 4.587.931 viajes y más de 185.000 usuarios registrados.

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos. Foto: Archivo

    ¿Cuánto dura un viaje promedio?

    Los registros más recientes muestran que un viaje promedio dura 24,9 minutos y cubre 2,6 kilómetros.

    Por la distancia recorrida, estos trayectos son compatibles con desplazamientos de última milla como conexiones con estaciones de Metro o viajes hacia lugares de trabajo y estudio.

    “Con Bike Itaú queremos ofrecer una solución ágil que permita resolver trayectos diarios y complementar otros medios de transporte”, mencionó Claudia Labbé, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Itaú Chile.

    El horario con más viajes

    Los registros de 2026 muestran que la demanda no se concentra únicamente durante la mañana.

    El horario con mayor cantidad de viajes es las 18:00 horas, con 51.173 desplazamientos, seguido por las 08:00, con cerca de 34.828.

    Además, existe una diferencia marcada entre los días laborales y los fines de semana. Del total de viajes realizados a las 18:00 horas, el 90% corresponde a lunes a viernes.

    En promedio, durante el período analizado de 2026, los días hábiles registraron cerca de 1.657 viajes diarios, mientras que los fines de semana la cifra fue de aproximadamente 1.010.

    Esto equivale a cerca de un 64% más de viajes por día durante la semana.

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos. Foto: ATON.

    La comuna con más viajes

    La demanda también presenta diferencias según el sector de la ciudad. Providencia concentra las tres estaciones con mayor cantidad de viajes de toda la red durante 2026.

    La estación de Ricardo Lyon con Lota ocupa el primer lugar, con 9.270 viajes en lo que va del año. Le siguen Nueva Providencia, con 6.984, y Fidel Oteiza, con 6.867.

    Millones de kilómetros recorridos

    En los más de siete años analizados, los usuarios acumularon 27,1 millones de kilómetros recorridos, según los registros de TemBici. La distancia equivale aproximadamente a 676 vueltas a la Tierra.

    A nivel ambiental, estos kilómetros recorridos representan una estimación de 4.067 toneladas de CO₂ potencialmente evitadas. En paralelo, el sistema acumula 2,25 millones de horas de movilidad activa.

    Un mes gratis de promoción

    En el marco del Día Mundial sin Automóvil, Bike Itaú también anunció una promoción para incentivar el uso de bicicletas compartidas.

    Tanto usuarios nuevos como existentes, sean o no clientes de Itaú, podrán acceder a un mes gratuito de su Plan Mensual.

    Para utilizar el beneficio se debe ingresar a la aplicación Bike Itaú y registrar el código promocional MASBIKEITAU.

    La promoción estará disponible para ser activada entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2026, y tendrá una vigencia de un mes desde su activación.

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    Más sobre:BicicletaSantiagoDía Mundial sin AutomóvilBicicletasBike ItaúItauDatosEstadísticasRegión MetropolitanaChileMovilidadTransporteTendenciasLa Tercera

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