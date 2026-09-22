Comisión de Hacienda del Senado aprueba a Cecilia Cifuentes para integrar el Consejo Fiscal Autónomo

Durante este martes la comisión de Hacienda del Senado aprobó con unanimidad a la economista Cecilia Cifuentes para integrar el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Su nombre fue propuesto por el Ejecutivo a inicios de septiembre. Su postulación tuvo el respaldo de los tres senadores presentes durante la votación: Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS). Por su parte, los senadores Daniela Cicardini (PS) y Rodolfo Carter (Independiente-republicano) no estuvieron en la sesión.

Con esto, el siguiente paso será la votación en la Sala del Senado, donde requerirá de 34 votos aprobatorios para ser ratificada en el cargo. Actualmente, el oficialismo cuenta con 26 integrantes en el Senado, considerando desde el Partido Nacional Libertario a Demócratas, por lo que necesitan de ocho votos de la oposición para sacar adelante el nombramiento de Cifuentes.

En su presentación ante la comisión, la economista planteó como los principales desafíos fiscales el recuperar la credibilidad de la regla de déficit estructural, contener la deuda pública bajo un nivel prudente, reconstruir los activos del Tesoro y buscar financiamiento con fuentes permanentes.

“De ratificarse mi nominación, ejerceré el cargo con independencia de criterio, rigor técnico y plena transparencia, para contribuir a que Chile recupere una trayectoria fiscal sostenible - condición del crecimiento y del financiamiento estable de las políticas públicas”, dijo.

Trayectoria

Con formación como ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cifuentes es una economista con amplia trayectoria en finanzas, públicas y privadas. Ha trabajado como economista del Banco de Chile y Economista Senior de Libertad y Desarrollo.

Actualmente se desempeña en la academia como directora del Centro de Estudios Financieros -CEF- del ESE Business School de la Universidad de los Andes, donde también dicta clases. Además es consejera del Consejo Consultivo Previsional, y directora de BTG Pactual Chile, desde abril de 2025.

El CFA está integrado por cinco profesionales especialistas en materias fiscales y presupuestarias. Hoy su presidenta es Paula Benavides, el vicepresidente es Sebastián Izquierdo y los consejeros son Marcela Guzmán y Joaquín Vial.