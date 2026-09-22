Gobierno entrega pensiones de gracia a cuatro familiares de víctimas del caso Bruma

Este martes el gobierno confirmó que entregará pensiones de gracia a cuatro familiares directos, entre ellos cónyuges y una hija, de las víctimas del caso Bruma.

El pasado 30 de marzo de 2025 siete pescadores artesanales desaparecieron tras el naufragio de la lancha a motor en que se encontraban realizando labores de pesca artesanal frente a las costas de Coronel.

Actualmente se encuentra en desarrollo una investigación penal para determinar las eventuales responsabilidades en el hecho. Diversos hallazgos realizados han consolidado la hipótesis de que la lancha habría sido chocada por una embarcación mayor.

Prensa delegación presidencial del Maule

La medida por parte del Ejecutivo se adoptó luego de considerar la información por parte de la Comisión Especial Asesora del Presidente de la República, que evaluó la necesidad de contribuir a cubrir parte de sus necesidades básicas, cuya estabilidad económica se vio afectada tras la tragedia.

“Esta pensión de gracia, entregada por el Presidente José Antonio Kast, no va a solucionar todo lo que han vivido ni toda su situación económica, pero sí busca ser un aporte, un granito de arena, un impulso para que puedan seguir adelante”, destacó el delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto.

Una de las beneficiarias, Soledad Sepúlveda, agradeció el apoyo recibido: “La vida cambió, sabemos que dio un vuelco de 360 grados, y estamos completamente agradecidas por esta ayuda, porque viene a solucionar varios de los problemas económicos que estamos presentando. Esto viene a ser una inyección anímica para lo que se viene y nos da el aliento para seguir”.

En particular, el decreto exento N° 1053 estableció que los beneficiarios recibirán un total de 0,65 IMM (Ingreso Mensual Mínimo), equivalentes a $231.929.