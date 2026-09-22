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    Fran Maira consigue autorización para viajar a EE.UU. previa fianza de dos millones de pesos

    La cantante se mantiene con medidas cautelares tras protagonizar el accidente en que resultó con lesiones graves el ciudadano colombiano Mayerson Zapata.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Fran Maira en el Centro de Justicia. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La tarde de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la cantante y exchica reality Fran Maira para que se alce temporalmente la medida cautelar de arraigo nacional que se mantiene a su respecto y así viajar a Estados Unidos (EE.UU.) con su familia.

    En medio de la audiencia, sus abogados Esteban Olivares y Gabriel Silva-Riesco, hicieron presente que el viaje tenía carácter 100% familiar, que ha mantenido arraigo con el sistema y que se ha mantenido colaborando, lo que a juicio de ellos daría cuenta de que su salida del país no generaría riesgo para la investigación.

    “Los antecedentes dan cuenta de que doña Francisca Maira tiene arraigo al sistema, que no ha sido refractaria, que ha cumplido con su firma, y además que este es un viaje netamente familiar, con ida y vuelta. Dimos cuenta de los boletos de viaje, justamente con fechas específicas, y el tribunal ha entendido bien que aquello era suficiente para demostrar que iba a volver al país”, sostuvo Olivares al ser consultado al respecto.

    Fran Maira. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Previo a concretar el viaje, de acuerdo con lo resuelto por el tribunal, Maira deberá acreditar el depósito de una fianza de retorno de $2.000.000.

    Sobre ello, los abogados que la representan indicaron que se estimó que era un monto suficiente y que a pesar de la oposición que manifestó la parte querellante, se obtuvo la autorización requerida.

    “Hubo oposición por parte de la parte querellante, en función de ciertos supuestos a nivel de diligencias pendientes, pero es una cuestión que no obstruye en nada esta diligencia, que ella salga del país y después vuelva, es una causa que está vigente”, agregó el abogado.

    Con respecto a acercamientos con la familia del joven que resultó víctima del atropello por parte de la cantante, Olivares hizo presente que “hasta ahora lo que hemos hecho es seguir lo que es un conducto regular, que es conversar directamente con la Fiscalía”.

    “Con la Fiscalía hemos tenido más de cuatro entrevistas para poder verificar esta forma de término, es una cuestión que se está conversando y justamente la Fiscalía es quien tiene que conversar con la parte querellante”, agregó el penalista.

    La causa por la que Maira se mantiene con cautelares se remonta a febrero de este año, cuando protagonizó el accidente automovilístico donde resultó con lesiones gravísimas el ciudadano colombiano Mayerson Zapata.

    A raíz de dicha situación, los familiares de la víctima se querellaron en su contra por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, acusándola de haber empleado maniobras de manera negligente, imprudente y contraria a las normas del tránsito que le significaron a Zapata estar al borde de perder su vida.

    Fran Maira. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE
    Más sobre:Fran Mairaaccidente fran mairatribunales

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