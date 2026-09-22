A cinco años de la Ley Dominga: Marín reconoce desafíos en materia de información y compromete “impulsar y socializar” la iniciativa

Promulgada en 2021, la Ley 21.371, que establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal, conocida como Ley Dominga, aún presenta desafíos en su implementación. Así lo reconoció la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

A cinco años de su puesta en marcha, la titular de la Mujer se reunió este martes con Aracely Brito, madre de Dominga, y Priscilla Gutiérrez, directora de Impacto Social de la Fundación Ley Dominga, organización que participa en la Mesa de Maternidad impulsada por el Ministerio.

En el encuentro, se abordaron los principales desafíos que persisten en la implementación de la normativa, los que -según precisó la ministra Marín- se centran en materia de información, capacitación, acompañamiento y cumplimiento de los derechos que se reconocen para las familias que enfrentan una pérdida gestacional o perinatal.

En consecuencia, Marín comprometió acciones para fortalecer el conocimiento de la normativa, tanto entre las familias como entre quienes deben garantizar su cumplimiento en los establecimientos de salud.

“Como Ministerio de la Mujer, en el marco de la Mesa de Maternidad, nos comprometimos a impulsar y socializar esta ley a través de nuestros canales informativos y campañas comunicacionales. También trabajaremos junto a las Seremis de cada región para fortalecer la capacitación y la información con la sociedad civil y los establecimientos de salud” señaló la secretaria de Estado.

Marín reconoció que hay “grandes desafíos por delante. Las principales dificultades están en la información y el acceso a los derechos que reconoce la Ley Dominga, como los días de permiso laboral con goce de sueldo o el derecho a estar acompañada en todo momento por una persona significativa”.

“También existe una necesidad importante de fortalecer la capacitación y, especialmente, el acompañamiento posterior que requieren las familias. Otro desafío es la fiscalización para asegurar que la ley se cumpla en los establecimientos de salud”, sostuvo.

PABLO

“Necesitamos saber cuántos hospitales y clínicas están implementando la Ley Dominga”

La madre de Dominga, Aracely Brito, evidenció que aún existen vacíos en cuanto a la implementación de la Ley en algunos centros asistenciales.

Según expuso, “los principales desafíos están después de la hospitalización, cuando las familias salen del servicio de salud . Todavía existe un abandono hacia quienes vivimos este dolor”.

“La ley exige un seguimiento a los 15, 30 y 60 días, principalmente en materia de salud mental, y en muchos lugares eso no se está cumpliendo. También falta información. Necesitamos saber cuántos hospitales y clínicas están implementando la Ley Dominga y en qué nivel, cuántos cuentan con salas de despedida y cuántos no. Sin estadísticas sobre cómo está funcionando la ley, es muy difícil ayudar y avanzar ”, sostuvo Brito.

Respecto al trabajo de la Fundación Ley Dominga, la directora Priscilla Gutiérrez informó que el colectivo está acompañando a 500 personas y ya ha dado de alta a alrededor de 1.800 mujeres.

“Las apoyamos durante el proceso de duelo y también en sus nuevas gestaciones, desde la búsqueda y el embarazo hasta su maternidad, hasta el año y dos meses. El duelo gestacional no termina cuando concluye ese proceso, porque también involucra un miedo durante una nueva gestación . Ese embarazo ya no se vive con la inocencia de pensar que llegará a término y que todo estará bien. Existe el temor de que vuelva a ocurrir lo mismo”, explicó Gutiérrez.

En definitiva, el ministerio comprometió que continuará trabajando junto a los integrantes de la Mesa de Maternidad, entre ellos la Fundación Ley Dominga, para fortalecer la información, capacitación, acompañamiento y cumplimiento efectivo de los derechos que establece la normativa.