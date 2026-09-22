Revolución en Brasil: clubes aprueban histórica regla sobre jugadores extranjeros que pone en alerta a Pulgar y Maripan

La confederación de Fútbol de Brasil (CFB) aprobó esta semana una serie de cambios para sus competencias locales. Entre ellas destaca la aplicación de un reglamento que busca reducir la presencia de jugadores extranjeros en los clubes, con el fin de potenciar la presencia de los jóvenes.

La reducción de foráneos inscritos para cada partido pasará de nueve a cinco de manera gradual hasta 2030. Los defensores de la medida apuntan a que se aumente la cantidad de futbolistas sub 23 en las escuadras, potenciando a las series formativas brasileñas.

Hasta ahora, la limitación en el número de jugadores elegibles no define cuántos extranjeros pueden estar presentes en la plantilla de cada club. A modo de ejemplo, Botafogo y Vasco da Gama tienen a 12 futbolistas extranjeros en sus plantillas.

De hecho, hasta el momento hay 158 jugadores foráneos entre los 20 clubes de la primera categoría de Brasil. Solo Mirassol no cuenta con jugadores provenientes de otros países en su plantilla.

Ya pensando en 2027, los clubes deberán inscribir un mínimo de 20 jugadores menores de 23 años en la lista de 50. Este número aumentará gradualmente hasta alcanzar los 25 jugadores menores de 23 años entre los inscritos para la Serie A. Sin embargo, no existe la obligación de utilizar un número mínimo de estos futbolistas en los partidos.

Considerando lo anterior, la gran meta de las medidas adoptadas por la CBF es convertir el Brasileirao en una liga con espacio para jugadores jóvenes, especialmente aquellos formados en el país, y con un fútbol más dinámico y jugadores mejor preparados físicamente.

Después de analizar los indicadores recopilados por un grupo de estudio, la CBF constató que el aumento del número de jugadores extranjeros contribuye a una disminución del tiempo de juego de los jugadores formados en el fútbol nacional y también a una menor intensidad en los partidos.

La oposición de Flamengo

La medida aprobada por la Confederación Brasileña de Fútbol también encontró algunos opositores, entre ellos el Flamengo de Erick Pulgar. Según informa Globoesporte, el presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, decidió votar en contra del límite de jugadores extranjeros y del aumento gradual de la inscripción de jugadores jóvenes.

El presidente del Flamengo también consideró negativo que las medidas provinieran de arriba hacia abajo. La CBF publicó ambas agendas sin previo aviso. De cualquier modo, el próximo mes se desarrollará una nueva reunión entre la entidad y los clubes para seguir debatiendo temas relacionados con el fútbol brasileño.