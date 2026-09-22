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    Culto

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Amor en la niebla, se llama el sexto disco en solitario de la también cantante de Saiko. Un trabajo que abraza la música latinoamericana para compartir un repertorio íntimo y sensible que incluye cueca y hasta una colaboración con Piero Duhart de la banda De Saloon.

    Por 
    Equipo de Culto
    Nelson Galaz

    En el decimocuarto álbum de su carrera, y el sexto de su camino como solista, Denisse Malebrán se desprende de cualquier expectativa ajena y se entrega por completo a su propia historia, su búsqueda y su voz. Acompañada principalmente por la guitarra, entona canciones que repasan recuerdos familiares y evocan amores, pérdidas y vivencias que permanecen en su memoria, hoy reunidas en ‘Amor en la niebla’.

    “No planeé este disco, se parió solo. Creo que su belleza radica en eso: en lo espontáneo, lo natural, lo honesto que resulta escucharlo. Nunca me había atrevido a mostrar mis canciones de una manera tan desnuda. Lo que van a encontrar aquí son historias muy relacionadas con mis orígenes maternos, con la vida que me precedió. Estas son las canciones que probablemente más he disfrutado hacer en muchos años”, cuenta la compositora sobre un trabajo que nos lleva a la sobremesa, ahí donde se comparten largas conversaciones llenas de recuerdos y canciones.

    Desde esa raíz íntima, Amor en la niebla’ pone la canción en el centro. La guitarra y la potente voz de Denisse –en este disco cargada de una sensibilidad casi palpable– sostienen un repertorio que transita por distintas expresiones de la música latinoamericana, con una fuerte inspiración en el folclore chileno, pero también con aires de tango en “Por ti”, de bossa nova en “Que pena que no” y ciertas cadencias de la música mexicana, tan presente en la memoria musical de Chile.

    “Este disco tiene mucho de la música que me ha acompañado siempre: de las tonadas, de la cueca, del folclore chileno, pero también de la canción de autor, de Patricio Manns, Ángel Parra, Joaquín Sabina o Chavela Vargas. Es la música que escuché desde niña, junto con las historias ligadas al campo, a mis raíces y a mi familia. Creo que el campo chileno es justamente una mixtura entre el folclore y la influencia sobre todo de la ranchera y de la música con poesía. Todo eso aparece de una manera muy natural en estas canciones”, detalla Denisse sobre el disco que cuenta con arreglos y producción de Nacho Barrientos.

    En su trabajo más honesto y personal, no podía faltar el pop, un lenguaje que Malebrán conoce muy bien luego de más de tres décadas de trayectoria junto a su banda Saiko. Esa dimensión se asoma con fuerza en “Ay amor”, colaboración con Piero Duhart, vocalista y guitarrista de De Saloon, quien aporta un nuevo color a este repertorio atravesado por distintas formas de entender y vivir la canción.

    Más sobre:Denise MalebránAmor en la nieblaPiero DuhartMúsicaMúsica Culto

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