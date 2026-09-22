Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

La danza chilena y la cultura del país están de luto. Ha muerto Sergio Valero, histórico profesor, bailarín y director de la Escuela de Baile Valero, institución familiar que cuenta con más de un siglo de trayectoria en el país dedicado al rubro.

El artista falleció este lunes 21 de septiembre, dejando una extensa carrera ligada a la enseñanza de diversos estilos de baile y también a la televisión, donde se convirtió en un rostro reconocido a través de la pantalla.

Así lo informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sergio Valero, emblemático bailarín, figura de la danza en Chile y querido profesor de varias generaciones. Su trayectoria como bailarín y docente, su pasión por la danza y su recordado paso como jurado de El Baile en TVN dejaron una huella en nuestra cultura y en quienes encontraron en el baile una forma de expresión y encuentro”.

Valero se acercó al universo de la danza desde pequeño, al ser hijo de Juan Valero y Elena Guzmán, quienes fundaron en 1918 la Escuela de Danza y Bailes Valero. Desde los cuatro años recibió instrucción de sus padres para acercarse a la discilina y posteriormente estudió danza en la Universidad de Chile.

La misma institución que lo formó dijo hoy en redes sociales: “Amante de los bailes de salón, el tap dance y el folclore, don Sergio dedicó gran parte de su vida a la danza, convirtiéndola no solo en su profesión, sino también en una verdadera vocación”.

“Gracias, don Sergio, por dedicar su vida a promover la danza en nuestro país; por compartir generosamente sus conocimientos y, especialmente, por formar desde el corazón a tantos bailarines y profesionales que hoy llevan consigo parte de su legado”, concluyeron.

Una carrera destacada

A la muerte de su padre en 1956, Sergio Valero se hizo cargo del Estudio Valero y en 1957 comenzó a dirigir la institución manteniendo la tradición y aportando nuevas ideas y metodologías en la enseñanza del baile, según publica el sitio web de la Escuela de Danza y Bailes Valero.

En 1959 fue contratado para hacer exhibiciones de los ritmos tropicales desde Escocia hasta el Sur de Inglaterra, participando en los inicios de campeonatos de ballroom a cargo del maestro Alex Moore.

Parte de sus trabajos más eL BAILEdestacados como docente fueron la presentación en Canal 13 de una pareja de sordos bailando cueca como verdaderos profesionales, el apoyo a la rehabilitación de Afasicos y Hemipléjicos en el hospital de la Universidad de Chile, dos años de docencia en la Universidad Andrés Bello en la carrera de diseño para desarrollar la creatividad de los estudiantes y 24 años de docencia en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

Fue contratado en la Televisión desde 1975 hasta 2006 en los diferentes programas de baile como bailarín y jurado con su esposa Elena Prado. Entre los espacios destacados estuvo Sábados Gigantes y El baile en TVN, en lo que marcó su última aparición en la pantalla.

El 2006 recibió el “Sello de Excelencia en Cultura” del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.