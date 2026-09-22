Felipe Correa se esfuerza en transmitir calma respecto de una de las grandes definiciones que debe adoptar el fútbol chileno en el corto plazo. Las Eliminatorias para el Mundial de 2030 se acercan (con septiembre de 2027 como plazo inicial para comenzarlas) y la Roja aún no tiene un entrenador definido, mientras sus competidores ya muestran avances considerables en ese sentido. Ecuador, por ejemplo, presentó a Marcelo Gallardo como su nuevo estratega.

“No nos vamos a referir a ningún caso particular. Eso lo hemos dicho varias veces. Menos, creo, en esta fecha FIFA, donde estamos, en el fondo, enfocados en estos tres partidos”, advierte, de entrada, en un punto de prensa que realiza en Estados Unidos, donde la Roja espera el partido del sábado, frente a Canadá, en el inicio de una gira que contempla medirse, también, con Estados Unidos y México.

Felipe Correa raya la cancha por el nuevo DT de la Roja y respalda rol de Córdova: “Debe darse una continuidad importante”

Sin embargo, hay otras definiciones relacionadas que el personero no tarda en recordar. La primera, en la práctica, resume el objetivo del trabajo que está encabezando. “Hemos dicho que la decisión del entrenador se va a tomar una vez que asuma el nuevo directorio, con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar hasta ese minuto. A ninguno le hemos hecho una oferta concreta”, sostiene.

Lo siguiente es un decidido respaldo al trabajo que está encabezando Nicolás Córdova. “Más que descartar o confirmar, lo que nosotros creemos es que el trabajo que están haciendo las selecciones juveniles, que está liderando Nicolás es un trabajo que se tiene que sostener”, establece.

Nicolás Córdova, en el amistoso ante Nueva Zelanda. www.photosport.cl

Respaldo

Además, pide una conexión directa entre esa labor de búsqueda de nuevos talentos y la Roja adulta. “Tiene que tener algún grado de involucramiento con la selección mayor de alguna manera, porque ese traspaso, ese flujo de información, esa comunicación que tiene que existir con un trabajo como el que se está haciendo nos parece súper relevante”, insiste.

En esa línea, pide una valoración del proceso que se está realizando a quienes asuman la conducción del fútbol chileno. “Va a venir una serie de cambios, un nuevo directorio. Nuestra propuesta es presentarles lo que se está haciendo en selecciones juveniles, lo que se ha hecho con el interinato. Y esperamos que ese trabajo sea respaldado, porque creemos que debe darse una continuidad importante”, enfatiza.

El calendario, al menos en la percepción de Correa, no asfixia. “Primero tiene que existir este proceso de cambio institucional. Nosotros tenemos que presentarle lo que hemos hecho y ellos tendrán que evaluar ese trabajo. Obviamente todo tiene un condicionante, que es cuándo empiezan las clasificatorias. Lo que sí sabemos es que no van a partir en marzo“, sostiene, respecto del plazo decisivo para adoptar una definición respecto de quien ocupará la banca nacional en la ruta hacia al Mundial que partirá en Argentina, Uruguay y Paraguay y se disputará en España, Portugal y Marrucecos.