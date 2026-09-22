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    Región de Atacama: minera sudafricana Gold Fields reactivará aeródromo La Ola a 3.600 metros sobre el nivel del mar

    La firma desembolsará US$ 18 millones para volver a la vida el ex aeródromo La Ola, cercano al famoso cinturón de Maricunga, donde hay una gran variedad de proyectos de oro en curso. Antiguamente, el aeródromo fue operado por Anglo American en la década de 1980.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Imagen referencial de una avioneta Cessna. Foto: Cessna Aircraft.

    Gold Fields, que opera la mina de oro Salares Norte, invertirá US$ 18 millones para reactivar el ex aeródromo La Ola, ubicado en la Región de Atacama, al interior del sitio prioritario salar de Pedernales.

    En el pasado, y a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar, existió un aeródromo con dos pistas cruzadas en la misma zona del proyecto, el que fue operado por Anglo American en la década de 1980 y principios de 1990, sin embargo, fue deshabilitado.

    Mediante una consulta de pertinencia ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), e ingresada a través de Likan Air SpA, una sociedad constituida en abril de este año por Gold Fields Pedernales Limitada, la iniciativa busca reconstituir la capacidad aeronáutica y las rutas de vuelo que había en la localidad.

    Para ello es que la sudafricana Gold Fields construirá una pista nueva de 2.930 metros y nuevas edificaciones de apoyo para vuelos dentro del país. El plan pretende disponer de un transporte aéreo para suplir necesidades logísticas, como la movilización de personal, suministros y la gestión de emergencias. El aeródromo se localiza entre medio del centro de salar de Pedernales y del salar de Maricunga, al este del famoso cinturón de Maricunga, donde hay diversos proyectos de oro en distintas etapas de avance.

    Gold Fields, consultada por Pulso, señaló que esta iniciativa “busca proporcionar una solución logística eficiente para el transporte de personas, suministros y respuesta ante emergencias en una zona de alta relevancia para el desarrollo productivo de Atacama”.

    Destacó que desde una perspectiva regional, el proyecto es una oportunidad para fortalecer la conectividad de zonas remotas, mejorar la resiliencia logística de la cordillera y apoyar futuras iniciativas de inversión. Con ello, contribuir al desarrollo económico de Atacama.

    El proyecto se ubica no muy lejos de Salares Norte, la emblemática mina de oro de la minera sudafricana que inició su operación comercial el año pasado, y que promete aumentar la producción nacional del mineral en un 25%. Este proyecto anotó un hito al ser la primera faena greenfield en operar en Chile en una década.

    A la fecha, no se cuenta con una autorización de operación ni tampoco con infraestructura aeronáutica que esté operativa, pues las antiguas construcciones fueron desmanteladas. La minera afirma que la ubicación del proyecto no afectará los humedales en Pedernales, por eso, apunta que no requeriría de ingresar con un proyecto a evaluación ambiental.

    “La reactivación de esta capacidad aeronáutica representa una señal positiva de inversión y modernización de infraestructura estratégica en el norte de Chile, reforzando las condiciones para el desarrollo de actividades productivas, la integración territorial y la seguridad operacional en uno de los polos mineros y de recursos naturales más importantes del territorio nacional”, concluyó la minera.

    Más sobre:Gold FieldsOroLa Ol

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