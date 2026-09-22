Aduana de Iquique incauta más de 36 kilos de diversas drogas durante Fiestas Patrias

Fiscalizadores de la Aduana de Iquique durante el fin de semana de Fiestas Patrias realizaron seis procedimientos que permitieron detectar e incautar 36,5 kilos de distintas drogas, en controles efectuados en puntos de control y el Aeropuerto Internacional Diego Aracena.

En detalle, los procedimientos permitieron detectar 31,2 kilos de marihuana, 2,7 kilos de cocaína base, 2,1 kilos de clorhidrato de cocaína y 595 gramos de MDA, utilizando distintas estrategias de ocultamiento, entre ellas dobles fondos en equipajes, sustancias adosadas al cuerpo y utilización de espacios al interior de buses.

Junto con esto, los fiscalizadores también realizaron tres hallazgos de sustancias abandonadas, además de una detección originada a partir de una alerta aeroportuaria.

“ Durante Fiestas Patrias reforzamos nuestras capacidades de fiscalización y la atención de las alertas asociadas al mayor movimiento de pasajeros que se produce a través de los pasos habilitados del país, particularmente en aquellos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Aduana de Iquique”, sostuvo al respecto el director regional de Aduanas, Ricardo Aceituno.

Y en tres de ellos, explicó, quienes transportaban la droga se percataron de la inminencia de los controles, por lo que decidieron abandonar las cargas en el lugar.

“Estos resultados demuestran la importancia de combinar el trabajo de nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras con las distintas herramientas tecnológicas disponibles y la coordinación permanente con otros organismos”, señaló.

Uno de los procedimientos se registró en el Complejo Fronterizo Colchane, donde la revisión mediante máquina de Rayos X permitió detectar una anomalía en una mochila de una viajera de nacionalidad boliviana. La inspección posterior estableció que el equipaje tenía un doble fondo que ocultaba un paquete con 993 gramos de cocaína base. La prueba de orientación fue realizada mediante un analizador de partículas.

En el sector de El Loa, en tanto, funcionarios del Subdepartamento de Drogas detectaron un saco negro abandonado que contenía 30 paquetes con 31,2 kilos de marihuana. Al no poder establecerse quién era su propietario, el procedimiento quedó registrado como hallazgo. La sustancia fue sometida a una prueba de orientación que arrojó resultado positivo para marihuana.

Otro de los hallazgos se produjo en Quillagua, donde durante la fiscalización de un bus fue detectada una bolsa en el interior del basurero del baño.

En su interior había 60 ovoides con 655 gramos de cocaína base.

También en Quillagua, funcionarios y funcionarias detectaron 798 pastillas de distintos colores y formas, ocultas al interior del basurero del baño de un bus. Tres de ellas fueron sometidas a una prueba de orientación mediante tecnología Trunarc, que arrojó resultado positivo para MDMA o éxtasis, con un peso total de 595 gramos.

En otro caso, ocurrido en la Avanzada de Quillagua, una pasajera boliviana fue seleccionada luego de que la máquina de Rayos X detectara una imagen anómala en su mochila. La revisión permitió encontrar un doble fondo con 1.020 gramos de clorhidrato de cocaína. La pasajera manifestó además transportar otros tres paquetes adosados a su cuerpo, que contenían 1.035 gramos de cocaína base.

En total, este procedimiento permitió incautar 2,055 kilos de droga.

Finalmente, en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, y en un procedimiento conjunto, funcionarios del Subdepartamento de Drogas concurrieron a fiscalizar a un pasajero chileno, que viajaba desde Iquique con destino a la Región del Biobío, a partir de una alerta emanada desde la Dirección General de Aeronáutica Civil.

La revisión permitió detectar un paquete oculto en la zona abdominal, sujeto por la pretina del pantalón, con 1.048 gramos de clorhidrato de cocaína.

La sustancia fue sometida a una prueba de orientación mediante un analizador de partículas.

Los antecedentes, las personas detenidas y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de los organismos competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.