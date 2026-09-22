A La Moneda se le acaba el tiempo para decidir futuro de TVN: aún no anuncia nombres de mesa técnica para nuevo modelo financiero

Fue el mismo gobierno el que se impuso como meta elaborar una propuesta de viabilidad financiera para TVN durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

Para ello, en la Comisión de Cultura de la Cámara, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos, en compañía del presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant, informó, en nombre del Ejecutivo, que se designaría una mesa técnica compuesta por académicos y economistas para trabajar alternativas en un plazo de 45 días.

Aquel compromiso fue adquirido en la sesión del 6 de julio pasado. Sin embargo, hasta la fecha, a ocho días de que comience la discusión presupuestaria en el Congreso , todavía el Presidente José Antonio Kast no ha zanjado quiénes serán los siete integrantes de esta comisión de expertos.

Si bien algunos personeros oficialistas sostienen que ya existe una propuesta de nombres para integrar dicha instancia, aparentemente esta definición no ha estado entre las prioridades de La Moneda.

El problema es que el canal sigue con números rojos. En el primer semestre de este año, TVN cerró con pérdidas, antes de impuestos, por $7.925,6 millones, es decir, $418,17 millones más que en enero-junio del ejercicio anterior.

En un escenario “optimista”, las pérdidas podrían llegar a $12.000 millones en 2026, pero a ello se suma otro inconveniente: e n abril del próximo año vencería un significativo crédito con aval estatal, contratado en 2020.

Informe clave

En el Ejecutivo admiten que todavía falta una reunión entre el Presidente Kast y el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), quien hoy ejerce como vicepresidente de la República, en vista del viaje del Mandatario a EE.UU. para participar en la Asamblea General de la ONU.

Alvarado, en una sesión del 17 de agosto de la misma Comisión de Cultura de la Cámara, admitió que la mesa técnica -anunciada para abordar el futuro institucional y financiero del canal- aún no estaba formalmente constituida, debido a que se había encargado un estudio externo destinado a determinar el costo que implicaba cumplir su misión pública en las condiciones existentes en ese momento.

A juicio del biministro, dicho estudio constituiría un insumo relevante para evaluar alternativas de administración económica y financiera. Asimismo, explicó que esta instancia de expertos tendría por único objeto formular propuestas para asegurar la sostenibilidad financiera de la estación estatal, con un carácter de mera asesoría temporal y eminentemente técnica, cuyas recomendaciones no serían vinculantes ni sustituirían las atribuciones legales del directorio y del director ejecutivo de TVN.

Señaló que, una vez recibido el estudio que, según fuentes de Palacio, ya está listo, en un plazo no superior a 60 días se adoptarían cursos de acción.

Si La Moneda apura el tranco y ratifica a la comisión en los próximos días, ello coincidiría justo con la etapa final del debate de la Ley de Presupuestos 2027, que debe ser despachada por el Congreso antes del 30 de noviembre.

“Tal como señalamos en la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, el insumo respecto a la valorización de las cargas públicas de TVN solicitado por el canal nos parece fundamental antes de que sea convocada la comisión. Dimensionar adecuadamente desde el punto de vista financiero las particularidades de TVN será un insumo fundamental para que los comisionados tengan todos los elementos a la vista para llevar a cabo su trabajo”, dijo a este medio el subsecretario Lagos.

Directorio pendiente

A esta indefinición de Palacio -que, en el intertanto, ha tenido que lidiar con los ímpetus privatizadores que existen en el oficialismo- se sumó otro apuro.

A fines de septiembre, culmina el mandato de tres directores: los periodistas Rodrigo Cid (independiente, que asumió en un cupo que antiguamente era de la DC), Marcia Scantlebury (históricamente ligada al PS, pero que ocupó un antiguo asiento del PPD) y Pilar Vergara (independiente, exdirectora de La Segunda, propuesta en su momento por el fallecido expresidente Sebastián Piñera en un cupo de derecha).

Este martes, sin embargo, el Ejecutivo propuso, al menos, el reemplazo de dos de ellos por la exdiputada Marcela Sabat (RN) y el exsubsecretario Pedro Huichalaf (PPD), en los cupos de Scantlebury y Vergara.

Pese a ello, igualmente quedaría pendiente un tercer asiento en el directorio que vence en septiembre, el que corresponde a Rodrigo Cid, pues aún no está claro si quedará en manos de la derecha o de la oposición o de qué grupo opositor.

Si bien el gobierno podía demorar estas designaciones por unos meses, ya que el directorio puede funcionar con cuatro integrantes, inevitablemente este proceso de designaciones tiene que estar resuelto antes de mayo de 2027, ya que, a fines de ese mes, terminan su mandato el abogado Gonzalo Cordero (UDI), la periodista y exministra Pauline Kantor (Evópoli) y la abogada y exministra Nivia Palma (PS).