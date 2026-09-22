Las razones de las autoridades de Alemania para restringir el acceso de la extrema derecha a información de inteligencia

Ante la posibilidad de que el partido Alternativa para Alemania (AfD) llegue por primera vez al poder en un estado federado, funcionarios de gobierno planean limitar el acceso de la colectividad de extrema derecha a información de inteligencia clasificada. Esto, por temor a que datos sensibles y clasificados puedan llegar a Moscú, según declararon 17 funcionarios alemanes y extranjeros al diario The New York Times.

Como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el Ejército alemán elaboró ​​en 2024 un plan de respuesta ante un posible ataque ruso en Europa del Este. Los máximos dirigentes de los 16 estados federados de Alemania tienen acceso a este documento de mil páginas, conocido informalmente como Oplan. Asimismo, cada estado cuenta con su propio servicio de inteligencia, el cual comparte información con el gobierno federal.

En este contexto, los estados federados están inquietos con la posibilidad de que el Oplan pueda llegar a AfD.

Acto de campaña electoral del partido Alternativa por Alemania (AfD) antes de las elecciones estatales de Turingia, en Erfurt, el 31 de agosto de 2024.

AfD obtuvo el 43,8% de los votos en las elecciones de septiembre en Sajonia-Anhalt y actualmente negocia la formación de gobierno, que tendría que liderar.

Según diversas fuentes, las autoridades federales ya están debatiendo cómo impedir que un eventual gobierno de Sajonia-Anhalt liderado por AfD tenga acceso a la información más sensible. El plan restringiría el acceso a datos sobre Rusia y las operaciones rusas en Europa, así como a material relacionado con el propio partido, que es vigilado de cerca por la policía alemana.

AfD fue clasificada oficialmente como partido de “extrema derecha” a nivel federal y está siendo objeto de vigilancia por parte de los servicios de inteligencia, lo que incluye el uso de agentes encubiertos. Berlín teme que, si la colectividad accede a información de inteligencia, podría identificar a dichos agentes e interferir en su labor.

Los aliados de Alemania, incluidos Polonia y varios países escandinavos, comparten esta preocupación ante posibles filtraciones. Según informaron fuentes de estos países a The New York Times, los aliados han dejado claro a Berlín que no desean compartir información sensible sobre Rusia si existe el riesgo de que llegue a Moscú. Por su parte, Alemania ha asegurado a sus aliados que ya está preparando medidas restrictivas.

Entrada de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, en Colonia, Alemania. THILO SCHMUELGEN

Los planes ya están generando repercusiones dentro de la agrupación de extrema derecha. Jork Herrmann, portavoz de AfD, calificó las posibles restricciones de “totalmente antidemocráticas” y señaló que el partido podría impugnarlas ante los tribunales si llegan a implementarse, según informó The New York Times.

Al ser consultado al respecto, un portavoz del Ministerio de Defensa alemán declaró que se estaba evaluando qué información relacionada con la seguridad requería protección, pero declinó ofrecer más detalles al diario neoyorquino.

En distintas ocasiones, AfD ha prometido reformar la delegación estatal de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), que es el organismo encargado de las labores de inteligencia interna. En 2023, dicha agencia fue la que clasificó al partido como una organización extremista de derecha. AfD está impugnando esta decisión por la vía judicial.

AfD sostiene que la BfV se utiliza contra los opositores de los partidos establecidos y ha amenazado con suprimir el organismo si obtiene la mayoría absoluta y accede al poder en el estado, cosa que de momento se ve poco probable en el total del país. Incluso sin llegar a disolver la agencia, el partido podría influir en su labor, por ejemplo, mediante el relevo de su cúpula directiva. Según la fuente citada por el Times, las prioridades de inteligencia también podrían reorientarse para combatir el radicalismo de izquierda en lugar del extremismo de derecha.

Protestas contra AfD en Colonia. JANA RODENBUSCH

Ya de antes de las elecciones de Sajonia-Anhalt, celebradas el 6 de septiembre pasado, se intuían problemas. Dos semanas antes, Konstantin von Notz, vicepresidente de la comisión parlamentaria alemana que supervisa los servicios de inteligencia, declaró a la agencia de noticias AFP que preveía graves consecuencias para la política de seguridad si el partido AfD llega al poder. En su opinión, extremistas de derecha con estrechos vínculos con regímenes dictatoriales, principalmente Rusia, un Estado agresor, podrían ocupar cargos de responsabilidad y obtener acceso a información de seguridad sensible y a bases de datos.

Por otro lado, Wolfgang Merkel, politólogo del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín (WZB), considera improbable que AfD transmita información secreta a Moscú, ya que ello constituiría un acto de traición, según indica el portal ua.news. Los servicios de inteligencia nacionales intercambian información a través de sistemas especiales sobre presuntos extremistas, planes de atentados y amenazas híbridas, incluidas las provenientes de Rusia.

La región en la que AfD triunfó es sensible: Sajonia-Anhalt alberga bases militares y campos de entrenamiento. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, expresó su preocupación ante la posibilidad de que AfD acceda a información sobre dichas instalaciones y abogó por impedir que los ministros de la colectividad en el gobierno estatal tengan acceso a datos clasificados.

El periódico Welt informó que el gobierno federal está elaborando planes de emergencia para el caso de que algunos estados locales, como es Sajonia-Anhalt, intenten obstaculizar el movimiento de tropas de la OTAN. El artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania permite al gobierno federal, con el consentimiento de la cámara alta del Parlamento, obligar a un estado a cumplir con sus obligaciones.