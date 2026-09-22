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    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en las series “Héroes” y “Nashville”, falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años. La investigación policial sobre su muerte continúa.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    La muerte de Hayden Panettiere fue causada por los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, según confirmó este martes la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur.

    La actriz de 36 años falleció el 16 de agosto en un departamento de Greenville, donde se encontraba temporalmente.

    De acuerdo con las autoridades, su muerte fue clasificada como accidental y la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento.

    Además del fentanilo y su subproducto químico, los análisis realizados a Panettiere detectaron alprazolam, un medicamento contra la ansiedad; metocarbamol, un relajante muscular; y quetiapina, un fármaco utilizado para tratar distintos trastornos de salud mental.

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere. Foto: Europapress

    Los últimos momentos de la actriz

    Panettiere fue encontrada inconsciente en el departamento durante la tarde del 16 de agosto.

    Su novio, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, se encontraban en el lugar y realizaron una llamada al 911.

    Cuando llegaron los equipos de emergencia, la actriz se encontraba en paro cardíaco.

    Los paramédicos realizaron durante más de 40 minutos distintos esfuerzos de reanimación, incluida RCP avanzada, pero no lograron salvarla. Fue declarada muerta a las 14:32.

    La Policía de Greenville confirmó que la investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa.

    La publicista de la familia, Kasey Kitchen, señaló a The Associated Press que “la investigación aún está en curso y el caso es complejo”.

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Una vida marcada por la fama y la adicción

    Panettiere comenzó su carrera artística cuando tenía menos de un año y alcanzó popularidad internacional como protagonista de Heroes y Nashville. También participó en películas como Remember the Titans y en la franquicia Scream.

    Durante su vida adulta, la actriz habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su adicción a sustancias.

    En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas este año, abordó parte de sus experiencias personales y las dificultades que enfrentó durante los años de mayor exposición pública.

    Lee también:

    Más sobre:Hayden PanettiereActrizMuerteCelebridadesFentaniloSustanciasDrogasHollywoodPelículasSeriesEspectáculosTendenciasLa Tercera

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