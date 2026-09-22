SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

    En el trayecto desde Santiago a Nueva York, el Presidente hizo un gesto a los timoneles del PPD y la DC y los recibió, por separado, en su despacho. Ahí, los diputados aprovecharon de transmitir su malestar por no respaldar la postulación de la expresidenta a la ONU y mostraron su disposición a conversar con el Ejecutivo.

    Por 
    Rocío Latorre, desde Nueva York

    Desde las 11 de la noche a la una de la madrugada. Dos horas de su tiempo le concedió el Presidente José Antonio Kast al diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien forma parte de la delegación que acompañó al Mandatario a su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

    En el trayecto desde Santiago a Nueva York, Kast recibió al parlamentario en el despacho del avión presidencial.

    Ahí, ambos abordaron, entre otras materias, la relación que ha tenido la oposición con el Ejecutivo. En la oportunidad, Soto no se guardó nada. Aprovechó la instancia para plantearle al Presidente su descontento con la decisión de retirar el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Así, Soto le transmitió que, aunque el argumento fuera que la postulación haya estado mal planteada desde el origen, el gobierno debió haber asumido el costo e intentar tener una visión de Estado.

    La conversación se produjo 48 horas después de que Bachelet bajara su candidatura al organismo tras obtener malas mediciones en los sondeos informales de la instancia, que la dejaban mal aspectada en relación a los otros competidores.

    Esa determinación generó un fuerte cruce entre la izquierda y el oficialismo por las responsabilidades de la fallida nominación. Mientras en la derecha insistieron en que la candidatura partió mal desde un inicio -debido a que el expresidente Gabriel Boric no socializó su decisión-, en la oposición indicaron que la falta de apoyo de Chile le jugó en contra.

    En ese contexto, Soto además le pidió al Presidente tener un gesto hacia la expresidenta.

    Kast, por su parte, le reiteró lo que ha dicho públicamente. Eso sí, después en su primer punto de prensa, en el marco de su gira por Estados Unidos, le hizo un guiño a la exjefa de Estado.

    “Me tocó señalar que si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura. Esperamos que en los próximos días podamos seguir trabajando y contando con ella. Vuelvo a reiterar mi respeto hacia la expresidenta (...). Teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de Naciones Unidas”, sostuvo este lunes.

    Además, Kast mencionó que buscará una cita “hacia adelante con la Presidenta Bachelet”, para “encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile”.

    Según agregó el diputado Soto, el Mandatario le transmitió “que ha conversado con la Presidenta Bachelet y que se va a reunir, eventualmente, con ella”.

    De hecho, según confirman en el entorno de la expresidenta, Kast se contactó con ella tras su decisión de deponer la candidatura. Quienes conocieron del intercambio, transmiten además que en ese diálogo habrían acordado reunirse al regreso de su viaje a Nueva York.

    Sobre su reunión con Kast, el líder del PPD dijo a este medio: “Tuvimos una franca, larga y profunda conversación, sobre la política exterior, seguridad, empleo, el estado del país y por supuesto le manifesté mi visión crítica sobre estos seis meses de gobierno, pero también mi sincero interés de buscar buenos acuerdos para Chile. Respecto de la expresidenta Bachelet le manifesté que fue un error no apoyarla, lo cual creo el Presidente kast ha ido asumiendo a pesar que aún no lo reconoce explícitamente”.

    Kast también recibió en el avión presidencial, al diputado y timonel de la DC, Álvaro Ortiz, con quien estuvo por cerca de 45 minutos.

    Los dos desayunaron juntos y aprovecharon de conversar sobre temas de la Región del Biobío y proyectos emblemáticos para esa zona, que él representa.

    Sobre ese encuentro, Ortiz indicó a este medio que también abordaron asuntos “vinculados a la Democracia Cristiana, donde recordemos que efectivamente la DC ha votado de manera unánime en la bancada de diputados a favor de todos los proyectos vinculados a seguridad que ha presentado el Ejecutivo. Si bien es cierto, somos un partido de oposición, lo hacemos no desde una oposición de las trincheras, sino que con propuestas de manera dialogante”.

    En la reunión el parlamentario además le transmitió a Kast su malestar por no respaldar a Bachelet. “También le planteé respecto al quitar el apoyo a Michelle Bachelet. Encontré que no me parecía, que había sido una pequeñez política que carecía de toda estrategia, pero sobre todo de falta de respeto y de consideración a la experiencia y el bagaje que alguien como Michelle Bachelet pudiese haber llevado al cargo de Secretaria General de la ONU”, aseguró.

    En su trayecto a Estados Unidos, Kast privilegió reunirse con los personeros de la centroizquierda, lo que fue leído por los dirigentes oficialistas como un guiño para intentar abrir un canal de diálogo con la oposición.

    Esto, en un contexto en que, durante los últimos días, el Presidente ajustó su relato y tiene un tono más concialiador tras conocerse las últimas cifras económicas, las que arrojaron malos resultados.

    En el comité político reconocen, en privado, que el cambio discursivo de Kast es intencional, ya que la ciudadanía “castiga” un tono confrontacional, lo que se ha visto reflejado en distintos sondeos de opinión.

    De todas formas, mientras continuaban volando, el Mandatario también recibió a los parlamentarios de derecha Rojo Edwards y Stephan Schubert. Eso sí, quedó una cita pendiente con Guillermo Ramírez y Luciano Cruz-Coke, presidentes de la UDI y Evópoli, respectivamente, quienes forman parte de la comitiva y entendieron rápidamente que lo que correspondía era el gesto del Presidente a la oposición.

    Más sobre:José Antonio KastPPDONUBacheletTrumpLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas: “No tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    Gobierno asegura que insistirá en el Senado con reforma para ampliar plazo de detención para una expulsión administrativa

    Cámara de Diputados aprueba ley antibarricadas 2.0 y proyecto pasa a tramitación en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar

    Declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar

    2.
    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    3.
    Adhesión al Escudo de las Américas de Trump se toma gira de Kast por posibles alcances en coordinación militar

    Adhesión al Escudo de las Américas de Trump se toma gira de Kast por posibles alcances en coordinación militar

    4.
    Reforma política: Cámara da portazo a intento del PC y senador Urrutia para suavizar condena a gobiernos totalitarios

    Reforma política: Cámara da portazo a intento del PC y senador Urrutia para suavizar condena a gobiernos totalitarios

    5.
    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”
    Chile

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo
    Negocios

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    “Las máquinas no tienen espíritu”: cómo funcionan los algoritmos en la bolsa que reveló una sanción de la CMF

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur
    El Deportivo

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    El campeonato de rugby de la ARUSA entra en la recta final para definir al campeón

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”
    Cultura y entretención

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio

    Cómo un fracaso en el Festival de Viña cambió la relación de Daniel Muñoz y la música: “Todo empezó con esa derrota”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes