En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

Desde las 11 de la noche a la una de la madrugada. Dos horas de su tiempo le concedió el Presidente José Antonio Kast al diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien forma parte de la delegación que acompañó al Mandatario a su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En el trayecto desde Santiago a Nueva York, Kast recibió al parlamentario en el despacho del avión presidencial.

Ahí, ambos abordaron, entre otras materias, la relación que ha tenido la oposición con el Ejecutivo. En la oportunidad, Soto no se guardó nada. Aprovechó la instancia para plantearle al Presidente su descontento con la decisión de retirar el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así, Soto le transmitió que, aunque el argumento fuera que la postulación haya estado mal planteada desde el origen, el gobierno debió haber asumido el costo e intentar tener una visión de Estado.

La conversación se produjo 48 horas después de que Bachelet bajara su candidatura al organismo tras obtener malas mediciones en los sondeos informales de la instancia, que la dejaban mal aspectada en relación a los otros competidores.

Esa determinación generó un fuerte cruce entre la izquierda y el oficialismo por las responsabilidades de la fallida nominación. Mientras en la derecha insistieron en que la candidatura partió mal desde un inicio -debido a que el expresidente Gabriel Boric no socializó su decisión-, en la oposición indicaron que la falta de apoyo de Chile le jugó en contra.

En ese contexto, Soto además le pidió al Presidente tener un gesto hacia la expresidenta.

Kast, por su parte, le reiteró lo que ha dicho públicamente. Eso sí, después en su primer punto de prensa, en el marco de su gira por Estados Unidos, le hizo un guiño a la exjefa de Estado.

“Me tocó señalar que si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura. Esperamos que en los próximos días podamos seguir trabajando y contando con ella. Vuelvo a reiterar mi respeto hacia la expresidenta (...). Teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de Naciones Unidas”, sostuvo este lunes.

Además, Kast mencionó que buscará una cita “hacia adelante con la Presidenta Bachelet”, para “encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile”.

Según agregó el diputado Soto, el Mandatario le transmitió “que ha conversado con la Presidenta Bachelet y que se va a reunir, eventualmente, con ella”.

De hecho, según confirman en el entorno de la expresidenta, Kast se contactó con ella tras su decisión de deponer la candidatura. Quienes conocieron del intercambio, transmiten además que en ese diálogo habrían acordado reunirse al regreso de su viaje a Nueva York.

Sobre su reunión con Kast, el líder del PPD dijo a este medio: “Tuvimos una franca, larga y profunda conversación, sobre la política exterior, seguridad, empleo, el estado del país y por supuesto le manifesté mi visión crítica sobre estos seis meses de gobierno, pero también mi sincero interés de buscar buenos acuerdos para Chile. Respecto de la expresidenta Bachelet le manifesté que fue un error no apoyarla, lo cual creo el Presidente kast ha ido asumiendo a pesar que aún no lo reconoce explícitamente”.

Kast también recibió en el avión presidencial, al diputado y timonel de la DC, Álvaro Ortiz , con quien estuvo por cerca de 45 minutos.

Los dos desayunaron juntos y aprovecharon de conversar sobre temas de la Región del Biobío y proyectos emblemáticos para esa zona, que él representa.

Sobre ese encuentro, Ortiz indicó a este medio que también abordaron asuntos “vinculados a la Democracia Cristiana, donde recordemos que efectivamente la DC ha votado de manera unánime en la bancada de diputados a favor de todos los proyectos vinculados a seguridad que ha presentado el Ejecutivo. Si bien es cierto, somos un partido de oposición, lo hacemos no desde una oposición de las trincheras, sino que con propuestas de manera dialogante”.

En la reunión el parlamentario además le transmitió a Kast su malestar por no respaldar a Bachelet. “También le planteé respecto al quitar el apoyo a Michelle Bachelet. Encontré que no me parecía, que había sido una pequeñez política que carecía de toda estrategia, pero sobre todo de falta de respeto y de consideración a la experiencia y el bagaje que alguien como Michelle Bachelet pudiese haber llevado al cargo de Secretaria General de la ONU”, aseguró.

En su trayecto a Estados Unidos, Kast privilegió reunirse con los personeros de la centroizquierda, lo que fue leído por los dirigentes oficialistas como un guiño para intentar abrir un canal de diálogo con la oposición.

Esto, en un contexto en que, durante los últimos días, el Presidente ajustó su relato y tiene un tono más concialiador tras conocerse las últimas cifras económicas, las que arrojaron malos resultados.

En el comité político reconocen, en privado, que el cambio discursivo de Kast es intencional, ya que la ciudadanía “castiga” un tono confrontacional, lo que se ha visto reflejado en distintos sondeos de opinión.

De todas formas, mientras continuaban volando, el Mandatario también recibió a los parlamentarios de derecha Rojo Edwards y Stephan Schubert. Eso sí, quedó una cita pendiente con Guillermo Ramírez y Luciano Cruz-Coke, presidentes de la UDI y Evópoli, respectivamente, quienes forman parte de la comitiva y entendieron rápidamente que lo que correspondía era el gesto del Presidente a la oposición.