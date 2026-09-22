CMF sanciona a Inversiones A&C, ligada a Cristián Araya y socios, por “cotizaciones ficticias”

Una fuerte sanción por UF25.000 ($1.024 millones) cursó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra de la sociedad Asesorías e Inversiones A&C, esto por la realización de cotizaciones ficticias.

La CMF acusa a la sociedad de infracciones a los artículos 52 inciso primero y 53 inciso primero, ambos de la Ley N°18.045 de Mercado Valores, esto “por realizar cotizaciones ficticias con el objeto de hacer variar artificialmente los precios en 34.038 operaciones con acciones, llevadas a cabo en la Bolsa de Comercio de Santiago entre el 13 de marzo de 2022 y el 12 de septiembre de 2024, con un beneficio de M$860.062″.

Según la resolución, entre el 4 de enero de 2021 y el 12 de septiembre de 2024, “se identificaron una serie de operaciones en acciones llevadas a cabo de manera recurrente por Asesorías e Inversiones A&C SpA en la Bolsa de Comercio de Santiago en las cuales ésta utilizaba órdenes o cotizaciones de compra/venta de acciones con el objeto de obtener mejores precios a los ofrecidos por el mercado y sin el propósito de realizar transacción alguna”.

“En términos generales, el mecanismo señalado consistía en el ingreso de órdenes a los sistemas bursátiles de calce automático de la Bolsa de Comercio de Santiago al mejor precio de compra o venta con la particularidad que dichas órdenes no tenían como propósito que fueran calzadas, sino que hacer variar artificialmente los precios mediante la reducción de la diferencia entre el precio de compra o venta en favor de otras órdenes ingresadas por A&C en la parte contraria del libro”, agregó la resolución.

De esta manera, “las primeras órdenes ingresadas tenían por objeto inducir a terceros inversionistas a igualar o mejorar el precio de dichas órdenes”, agrega el regulador.

En su resolución, la CMF acusó que estas cotizaciones ficticias, su reiteración y extensión en el tiempo, “ponen en riesgo el correcto funcionamiento del Mercado de Valores, lo que ha incidido en la confianza y transparencia que se deposita en el”.

Junto con ello, señaló que “las manipulaciones de precios realizadas por la investigada han vulnerado la fe pública y la formación de los precios, afectando la confianza de los inversionistas, pues ello implicó que en las operaciones reprochadas no se reflejó una interacción genuina de las fuerzas de oferta y demanda”.

La CMF detalló que los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la escritura de constitución de 2017, son la sucesión de Felipe Correa Orzzoli con 20,5%, Naim Jadue, Alejandro Parraguez y Cristián Araya Fernández, los últimos tres con el 26,5% cada uno. Cercanos a dos socios originales dicen que Jadue se retiró la empresa hace más de un año: la nueva estructura se divide en un 36,05% para Araya, 36,05% para Parraguez y 27,9% para Correa. Jadue habría dejado el directorio en julio de 2022.

La CMF detalla que Asesorías e Inversiones A&C SpA opera de forma habitual en la Bolsa y que entre el 1 de enero de 2021 y septiembre de 2024 invirtió en 61 títulos accionarios por un monto de $ 2.295 millones.

Las órdenes de compra o venta eran ingresadas directamente por la sociedad a través de las corredoras de BTG Pactual y Tanner.

“Una vez que A&C lograba la reducción de la diferencia entre los precios de compra y venta, procedía a eliminar las órdenes cuestionadas para evitar su calce, ya que su objetivo era únicamente hacer variar artificialmente el precio”, agrega la resolución.

A inicios de este año, la CMF aprobó una interpretación general sobre operaciones que vulnerarían la prohibición dispuesta en el artículo 53 de la Ley N°18.045, el que prohíbe la realización de transacciones ficticias, esto a raíz de una serie de movimientos realizados por el mismo Cristián Araya con títulos de Copec en marzo de 2025 y en septiembre con CCU.

Cristián Araya trabajó por casi dos décadas en Banchile corredores de Bolsa, donde llegó como junior y llegó a ser su gerente de inversiones. También fue acusado por su rol en el caso cascadas, donde la antecesora de la CMF, la Superintendencia de Valores y Seguros, multó a Araya por 75 mil UF, sanción que fue reducida por un juzgado civil a 10 mil UF y la Corte de Apelaciones, luego, a 5 mil UF, aunque mantuvieron las infracciones imputadas a Araya. Aun está pendiente la definición de la Corte Suprema.

El mecanismo y los robots

La CMF detalló que el inversionista utilizaba órdenes cuestionadas de cantidad mayor a 1 acción -80% de los casos- y de cantidad igual a 1 acción -20% de los casos-, al mejor precio de venta o compra vigente.

Adicionalmente, las órdenes cuestionadas eran eliminadas por A&C transcurridos pocos segundos, una vez obtenida la respuesta de terceros, quienes respondían modificando órdenes previamente existentes o ingresando órdenes a un precio que igualaba -en la mayoría de los casos- o mejoraba el precio de la orden cuestionada.

Por lo general, la orden ingresaba cuando la orden cuestionada no estaba vigente, lo que ocurrió en el 92% de los casos-, no obstante, en algunas ocasiones A&C podía ingresar la orden estando vigente la orden cuestionada, en el 8% de los casos. Según la CMF, cuando el precio de la orden del tercero era mejor que el de la orden cuestionada, A&C calzaba este mejor precio, sin transar con la orden cuestionada, por cuanto no había compatibilidad de precios

En tanto, cuando el precio de la orden del tercero era igual al de la orden cuestionada, A&C podía modificar la orden cuestionada, ya sea su cantidad o modificarla sin variar ni la cantidad ni el precio, con lom que “la orden cuestionada perdía prioridad, pudiendo A&C efectuar el calce del orden objetivo y la del tercero, evitando calzar la orden cuestionada. En algunos casos A&C podía realizar más de una modificación”.

“Las órdenes de terceros y objetivo podían ingresar al libro de la Bolsa de manera previa a que A&C ingresara la orden cuestionada. Una vez ingresada la orden cuestionada, las órdenes de terceros y objetivo que ya estaban en el libro, eran modificadas respondiendo a la orden cuestionada”, detalló la CMF.

Sebastián García, uno de los trader y usuario de los terminales de Bolsa de Asesorías e Inversiones A&A, declaró el 11 de julio ante la CMF, y reconoció que “he ingresado (órdenes) y luego en un breve periodo de tiempo las he cancelado”.

“Yo en este caso quería vender, y puse la orden, y luego se puso el algoritmo, y por eso la cancelé. Básicamente, yo estoy buscando mercado, yo trato de hacer negocio, las máquinas no tienen espíritu de comprar o vender, por eso ahí una máquina se pone a vender y por eso yo pongo la orden al otro lado, esto es parte del mercado, y así funciona, si no debería eliminarse las máquinas”, explicó en su declaración.

“Aquí el fin de la operación es buscar el spread en una competencia donde se obtenga la mayor ganancia, buscar vender o comprar a niveles bajos. En este caso, el objetivo sería bajar el spread, viendo el riesgo que se puede correr, mirando estudios, gráficos, etc...”.