Repasa la derrota de los Diablos contra Argentina en los Odesur
El elenco nacional cayó por 3-1 contra los transandinos y se llevan la medalla de plata.
Minuto a Minuto
Argentina 3-1 Chile
¡Fin del partido! Argentina se impone por 3-1 y se queda con la medalla de oro. Los Diablos, por su lado, deberán colgarse la presea de plata.
¡Gol de Chile! A falta de 8 minutos, Ignacio Contardo marca el descuento para los Diablos.
El último cuarto ya está en marcha.
¡Fin del tercer cuarto!
¡Gol de Argentina! Franco Agostini marca para los transandinos.
¡Comenzó el tercer cuarto!
¡Fin del segundo cuarto! Argentina se impone por 2-0 a Chile.
(14′) ¡Gol de Argentina! Martín Ferreiro aumenta la diferencia a favor de los transandinos.
¡Comenzó el segundo cuarto!
(2′) ¡Gol de Argentina! Los transandinos consiguen adelantarse en el marcador a falta de un minuto del fin del primer cuarto con la anotación de Santiago Tarazona.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Chile y Argentina en la final del hockey césped masculino.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos la final masculina del hockey césped de los Juegos Odesur entre Argentina y Chile.
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