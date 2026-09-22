“Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja

La Roja se prepara para enfrentar una serie de amistosos en la fecha FIFA que contempla los últimos días de septiembre y las primeras jornadas de octubre.

Su primer rival será Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto. Luego, deberán viajar a San Luis, Misuri, para medirse contra Estados Unidos el 29 del mismo mes. Por último, se moverán hasta Los Ángeles para disputar un encuentro contra México el martes 6 de octubre.

Dentro de los llamados a la Roja está Darío Osorio, quien es uno de los once jugadores del Crystal Palace que fueron llamados por sus respectivas selecciones para enfrentar esta fecha FIFA.

El cuadro del sur de Londres destacó esta situación a través de sus canales oficiales. “Nuestras Águilas en servicio internacional”, escribieron en una publicación de Instagram en la que aparecen los deportistas.

En la página web, además, destacaron que Osorio “forma parte de la selección chilena, que disputará una serie de tres partidos amistosos internacionales”.

“Tras enfrentarse a Canadá en Toronto, Osorio podría medirse a sus compañeros del Palace, Richards y Gozo, en el segundo partido, cuando Chile se enfrente a Estados Unidos en San Luis”, indicaron.

“La Roja cierra la temporada contra México en Los Ángeles en su último partido de la ventana de partidos”, cerraron sobre el atacante nacional.

Busca protagonismo

Después de ser titular en la Copa de la Liga de Inglaterra, Darío Osorio fue perdiendo protagonismo dentro de la cancha y en los últimos duelos estuvo ausente, viendo los encuentros desde el banco de suplentes.

Ante Fulham ingresó en el minuto 89, para el partido contra el Ipswich Town de Marcelino Núñez no fue convocado y en la igualdad sin goles ante el Leeds, de este domingo 20 de septiembre, fue reserva. Lo mismo, le pasó en la Europa Legue, cuando su escuadra enfrentó al Lech Poznan.

En total, de los cinco partidos en los que pudo defender la camiseta del cuadro británico, sólo se hizo presente en dos y solo suma 60 minutos de juego. Y aunque la temporada recién comienza, Sage se encuentra conforme con sus elegidos.

Lo extrañan en Dinamarca

Mientras, Darío Osorio sufre con la suplencia en la Premier League, la Superliga danesa aún no supera su partida. En entrevista con el portal Sport Witness, el director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, recordó el paso del chileno por su club.

“Le hicimos un seguimiento a través de datos antes de ficharlo en 2023. Sabíamos del enorme talento que tenía, pero para llegar al siguiente nivel necesitaba adaptarse a una liga más táctica, intensa y agresiva, ajustándose especialmente a las exigencias defensivas”, rememoró el directivo de los Lobos.

Luego detalló el trabajo que se hizo con el integrante de la Roja. “Estaba el hecho de vivir y jugar al fútbol en una liga profesional más organizada que la chilena, con especial atención a la nutrición, el comportamiento fuera del campo y a ser un atleta de élite también fuera de él”, sostuvo.

Y concluyó que “Darío se fue de su casa a los 11 años y eso lo volvió un niño introvertido, pero hoy ya no lo es tanto. Lo veo como un profesional de primer nivel, totalmente centrado, consistente, sereno y con los pies en la tierra”.

La programación de los amistosos de la Roja

Sábado 26 de septiembre

20.00 Canadá vs. Chile

Martes 29 de septiembre

21.00 Estados Unidos vs. Chile

Martes 6 de octubre