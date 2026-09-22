Guterres advierte del riesgo de “limpieza étnica” en Cisjordania y afirma que la devastación en Gaza no tiene precedentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente a Israel durante la jornada inaugural de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes, y advirtió sobre lo que describió como asesinatos y destrucción sin precedentes en Gaza y el riesgo de una “limpieza étnica” en Cisjordania.

“No debemos perder de vista la devastadora situación en el territorio palestino ocupado”, declaró Guterres. Casi tres años después del atentado terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás, al que calificó de “abominable”, afirmó que los palestinos de Gaza habían sufrido una magnitud de asesinatos y destrucción que no había presenciado durante sus años como secretario general.

Guterres también se refirió a Cisjordania, afirmando que la violencia, el desplazamiento y la expansión de los asentamientos israelíes estaban erosionando las perspectivas de paz y suscitando preocupación por la limpieza étnica.

En referencia a los enfrentamientos que se extienden por todo Medio Oriente, Guterres afirmó que las guerras deben terminar y argumentó que los altos el fuego en la región a menudo no han sido más que períodos de reducción de los combates, mientras que los civiles siguen pagando las consecuencias.

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En su último discurso ante la Asamblea, el secretario general también se refirió a los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, señalando que esta ha emitido medidas provisionales jurídicamente vinculantes en el caso de Sudáfrica, en el que acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza. La CIJ no se ha pronunciado sobre si Israel cometió genocidio; sus medidas provisionales se emitieron mientras el caso permanece pendiente.

Afirmó que todas las partes deben cumplir con el derecho internacional y con las órdenes del tribunal, y argumentó que se debe permitir que las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias lleven a cabo su labor en Gaza.

Guterres ha adoptado repetidamente una postura sumamente crítica respecto a la conducción de la guerra por parte de Israel. En declaraciones previas a la Asamblea General, afirmó que el sufrimiento en Gaza era «horrendo», al tiempo que recalcó que determinar si se ha producido un genocidio es una cuestión jurídica que escapa a su competencia. Citó la destrucción a gran escala, las muertes de civiles, la escasez de atención médica y el desplazamiento continuo de personas.

Al mismo tiempo, Guterres ha condenado reiteradamente el atentado terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás y la toma de rehenes, argumentando que esos crímenes no justifican el castigo colectivo de los palestinos. En anteriores declaraciones ante la ONU, ha pedido la liberación inmediata de todos los rehenes, el acceso humanitario a Gaza y la reanudación de los esfuerzos para lograr una solución de dos Estados.