Quiroz ante posibilidad de que Fonavi impulse los precios de las viviendas: “Esto no va a generar un impacto en precios”

Por la mañana de este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuó con la discusión del proyecto de reforma al mercado de capitales ingresado por el Ejecutivo.

A la sesión asistió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el subsecretario de Hacienda Sebastián Vallebona , y Eugenio Symon, coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda.

En se contexto, el ministro fue consultado por la diputada Irací Hassler y del presidente de la comisión, Agustín Romero, respecto de cómo se podía asegurar que el financiamiento no implicará alzas en los precios de las viviendas.

En concreto, MK4 implica la creación del Fondo Nacional para la Vivienda que tendrá como objetivo adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras.

Respecto de la consulta, Quiroz señaló que “el programa de gobierno del Presidente Kast actúa en distintos frentes y uno de ellos es la modificación en la ordenanza general de urbanismo y construcción”.

“Esa modificación, lo que hace es al final del día rebajar las regulaciones, adaptarlas al mundo actual corrigiendo los parámetros de densidad a la demografía actual”, agregó.

Respecto del funcionamiento del Fonavi, apuntó que “lo que estamos haciendo es generar una tremenda competencia, porque hoy día cuando compite un banco con otro para dar un crédito, compiten con su balance porque se quedan con los créditos dentro del balance, entonces hay bancos que tienen tamaño y otros que no, o instituciones financieras que no tienen tamaño. Hoy nosotros vamos a hacer competir a todos con todos porque les vamos a sacar el crédito del balance”.

“Esto genera una tremenda competencia en el sector, le quita el capital regulatorio a los bancos, y por lo tanto traspasa básicamente el mismo costo del Estado de Chile por estos bonos, que van a ser emitidos con la garantía del Estado de Chile más el costo de administración, que significa administrar este sistema y ese es un spread que va a ser más bajo respecto de lo que hoy en día se entrega. Estamos hablando de 60 o 70 puntos básicos”:

Además, reiteró que la mayor demanda por adquisición de inmuebles que podría implicar el Fonavi no conllevará un alza de precios, pues “tenemos este cambio en el sistema de ordenanza, pero este parámetro de densidad que es clave no se condecía con la demografía chilena, y se genera un efecto importante en términos de oferta, muy relevante, asó que por eso estamos bastante seguros de que esto no va a generar un impacto en precios que vaya a cancelar el efecto por el lado de la demanda”.

Para la tarde de este martes están convocados para la sesión de la comisión que seguirá viendo MK4, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y BancoEstado.