Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

El presidente de la Asociación de Gobernadores y representante de Los Lagos, Alejandro Santana.

El Presupuesto 2027 está en su fase final de elaboración. Y uno de los actores que no están quedando conforme con los recursos asignados son los gobernadores regionales. Ante la Cuarta Comisión Mixta Especial de Presupuestos, el presidente de la Asociación de Gobernadores y representante de Los Lagos, Alejandro Santana, expresó la disconformidad que tienen los representantes regionales por el erario fiscal 2027 que recibirán.

“La propuesta inicial que tuvimos de parte de Hacienda fue en una primera reunión con el ministro Quiroz, que no fue muy positiva. Si bien en ese momento nos informaron de una caída de 7%, la verdad es que el recorte presupuestario es de 10% en términos reales”, sostuvo Santana este martes. Según el exdiputado RN, este sería “el ajuste más importante en 33 años”.

A juicio de los gobernadores regionales, no hay una buena lectura de los gastos que se han ejecutado. “Hay errores de interpretación. No tuvimos una subejecución presupuestaria de 20%, sino que fue de 4,1% el 2025. La comparación no se puede hacer en relación a lo aprobado, sino que a lo que realmente se ejecuta. La diferencia es 5 veces”, explicó Santana.

El gobernador defendió el hecho de que “hay gobiernos regionales que cumplen el 100% de su ejecución”. A julio, la ejecución promedio del presupuesto de estos órganos es de 38,4%, frente al 44,8% del año pasado a la misma fecha.

17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Para tratar de revertir este escenario de fuerte recorte de recursos, este miércoles los gobernadores se reunirán con el titular de las Finanzas Públicas, Jorge Quiroz. “La señal para la descentralización no es buena, ya que afectará de manera importante a los Gores (gobiernos regionales) y su inversión. Cuando hablamos de empleabilidad, los gobiernos regionales tiene capacidad para generar empleo de manera directa”, puntualizó Santana.

La presidenta de Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, senadora Yasna Provoste (DC), afirmó que “es fundamental que AGORECHI y la DIPRES dialoguen y prioricen proyectos que permitan acelerar la ejecución presupuestaria y generar empleo en las regiones que han superado los 2 dígitos”.

También, la representante de Atacama solicitó aclarar el detalle de los recursos que serán asignados para la reconstrucción en el norte del país y las regiones afectadas por la emergencia climática.

“Es fundamental saber si existe un consolidado nacional que identifique, por Gobierno Regional, los recursos comprometidos y ejecutados durante 2026 para prevención, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, distinguiendo los distintos mecanismos autorizados por la ley”, añadió Provoste.

Las líneas generales del Presupuesto de la Nación 2027 las fijó el ministro Quiroz hace unas semanas, al señalar que el gasto público crecerá entre 0% y 1% en 2027, pero para algunos expertos ese margen es demasiado acotado, considerando el gasto público que está fijado por ley.

En medio de este ajustado panorama fiscal el gobierno ya eligió sus prioridades: seguridad y salud serán los ámbitos principales. Además, se apuntará a favorecer la niñez, la reactivación de la economía y el empleo.