Estaban detrás de la sacristía: investigan hallazgo de osamentas en catedral de Rancagua

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía regional de O’Higgins se encuentran investigando el hallazgo de osamentas en la catedral de Rancagua.

Los restos fueron encontrados en agosto pasado al interior del templo, específicamente detrás de la sacristía. El hallazgo coincide con los trabajos de reestructuración de la catedral.

El comisario de la BH Rancagua, Matías Abarca, señaló que los equipos policiales están realizando coordinaciones con autoridades eclesiásticas y con la empresa que está realizando la reestructuración, “para efectos de poder fijar una fecha para intervenir el lugar donde se produjo el hallazgo”.

La autoridad policial recalcó que la investigación “está recién en proceso”.

De momento, se contempla intervenir el lugar del hallazgo, que está cubierto por loza y hormigón. Posteriormente, personal del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) examinará y periciará las osamentas.

“Monumentos realizará un trabajo metodológico para poder acceder a la caja sin provocar la destrucción o mayor alteración de las osamentas”, detalló Abarca.

El comisario explicó que, una vez que sean extraídos los restos “se tiene que analizar el lugar en sí, se tiene que hacer un rescate arqueológico para determinar los estratos de la tierra, si hay más osamentas asociadas, vestimentas u otro objeto”.

Por ahora, se está “empadronando a los testigos, principalmente a las personas que realizaron este hallazgo, a quienes representan o están a cargo de la construcción y a la gente de la iglesia”, detalló la autoridad policial.

El fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, precisó que aún “es apresurado hablar de algún delito” en este caso. No obstante, señaló que “ eventualmente podría ser una exhumación, pero no podríamos establecer hasta ahora que se ha cometido algún delito ”.

Además, señaló como antecedente, que “en las iglesias antiguas y en estos lugares hay mucha gente que se encuentra enterrada”.