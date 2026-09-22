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    Sistema frontal potenciado por río atmosférico dejará intensas precipitaciones entre O’Higgins y Magallanes

    Desde la DMC emitieron una alarma meteorológica para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Además, Sernageomin mantiene monitoreo por probabilidad de remociones de masa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: ATON.

    Un sistema frontal potenciado por un río atmosférico afectará a la zona centro-sur del país entre este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, con precipitaciones y viento, además de un escenario de mayor riesgo debido a una isoterma cero elevada.

    Así lo informó este martes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), tras una nueva mesa técnica junto a los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

    El director de Reducción de Riesgo de Desastres de Senapred, Felipe Riquelme, explicó que se trata de un evento que “va a ser potenciado por un río atmosférico y que dejará importantes montos de precipitaciones y viento también entre los días miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, entre las regiones de O’Higgins y de Magallanes”.

    En particular, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta para sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El fenómeno estará asociado a un río atmosférico de categoría 3-4 y se extenderá desde la mañana del miércoles hasta la mañana del jueves.

    Según la DMC, en La Araucanía se esperan entre 80 y 120 milímetros en sectores precordilleranos y cordilleranos, con una isoterma cero cercana a los 2.800 metros.

    En Los Ríos, los montos alcanzarían entre 70 y 110 mm en el valle, mientras que en precordillera se proyectan entre 80 y 120 mm y en cordillera entre 90 y 110 mm, con una isoterma cero de 2.600 metros. En Los Lagos, en tanto, se esperan entre 70 y 110 mm en la cordillera de la Costa y entre 90 y 120 mm en sectores precordilleranos y de la cordillera Austral.

    Riesgo de crecidas y remociones en masa

    El principal factor de preocupación es la combinación entre las precipitaciones y una isoterma cero elevada, lo que podría provocar lluvia líquida en zonas donde habitualmente precipita nieve. “Al tratarse de un evento con isoterma cero alta, se espera que pueda precipitar donde habitualmente cae nieve; por lo tanto, existe la probabilidad de ocurrencias de remociones en masa y deslizamientos, además de posibles crecidas de ríos”, señaló Riquelme.

    Desde Senapred indicaron que los sistemas regionales y locales ya fueron activados para reforzar las acciones preventivas y responder ante eventuales emergencias. Las autoridades regionales y organismos técnicos han realizado reuniones de coordinación y preparación, mientras los niveles de alerta serán actualizados durante la jornada de acuerdo con la evolución del fenómeno.

    Riquelme también llamó a mantener las medidas de prevención ante un escenario que podría repetirse durante los próximos meses. “Es importante mantener las acciones de preparación frente a esto”, sostuvo.

    El organismo pidió a la ciudadanía evitar exponerse innecesariamente al riesgo durante el evento, especialmente en sectores cercanos a ríos y quebradas, y llamó a evitar actividades recreativas en zonas de montaña durante los próximos días. Además, recomendó mantenerse informado mediante los canales oficiales de Senapred y la DMC.

    En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que mantiene el monitoreo de los territorios comprendidos entre O’Higgins y Magallanes para evaluar la probabilidad de remociones en masa y coordinar las acciones preventivas con Senapred y la DMC.

    Más sobre:LluviasPrecipitacionesRío AtmosféricoO'HigginsMagallanesSistema FrontalSenapredDMC

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