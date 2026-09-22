Samuel Donoso activa su defensa tras la arremetida del CDE por soborno y ficha a Eduardo Riquelme como su abogado

El conocido abogado Samuel Donoso enfrenta por estos días graves imputaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por eventuales actos de corrupción en designaciones judiciales. Esto, en una causa que desde hace varios meses lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y que surgió como una de las tantas aristas derivadas del ya famoso caso Audio, que tiene entre sus protagonistas a Luis Hermosilla.

Si bien hasta ahora el Ministerio Público no ha dado luces claras de avanzar en la formalización de esas pesquisas -donde entre otros también aparecen como involucrados el exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, el abogado Mario Vargas y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber- el reconocido penalista, a quien el CDE le atribuye el delito de soborno, comenzó a configurar lo que será su defensa.

Para ello, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, fichó al abogado Eduardo Riquelme , militante desde hace más de 30 años de Renovación Nacional, y con nexos tanto en la política como en la acedemia.

Ambos se conocen desde hace años y, de hecho, han coincidido como defensores en algunas causas. Por ejemplo, en 2024 y justamente luego de que Luis Hermosilla dejara la representación de exautoridades de gobierno indagadas en casos ligados a violaciones a los derechos humanos durante el estallido social (tras conocerse el caso Audio), Donoso asumió la representación de Andrés Chadwick, mientras que Riquelme fue contactado por Rodrigo Ubilla (RN) y Francisco Galli (RN).

Quienes conocen a Riquelme no sólo destacan su rol como penalista, sino que también relevan el desempeño que tuvo durante las administraciones del expresidente Sebastián Piñera y ahora, integrando el equipo del director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum (RN), como asesor de su gabinete en asuntos jurídicos.

Desde el 13 de marzo que Riquelme trabaja a honorarios en el Sermig, para “asesorar estratégica, técnica y políticamente a la autoridad del servicio, apoyando la toma de decisiones mediante el análisis de información, coordinación interinstitucional y seguimiento de compromisos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y lineamientos gubernamentales”.

Tiene como misión brindar asistencia “al gabinete del director, revisión de la documentación que firma el director, asesoría jurídica al director, asesoría legislativa y las demás cuestiones que encarque el director”.

Actualmente, además, ejerce como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, donde cumplió un primer periodo entre 2019 y 2025, y fue renovado por seis años más en enero pasado.

En el primer mandato del expresidente Piñera, en tanto, fue jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres y también ejerció como jefe de gabinete de Andrés Allamand, cuando ejerció como ministro de Defensa, entre el 16 de enero de 2011 y el 5 de noviembre de 2012.

Durante el segundo periodo del otrora mandatario, también fue subsecretario de Pesca y Agricultura, cargo al que renunció en julio de 2019.

Es conocido, igualmente, por defender a dirigentes del sector. Entre otros, fue abogado del empresario Juan Sutil en la querella que presentó contra el senador Diego Ibáñez (FA), por injurias y calumnias.

Samuel Donoso. SAMUEL DONOSO

La querella del CDE

De acuerdo con la acción ingresada por el CDE ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Donoso era parte de una red de abogados cercanos al exministro Ulloa que se habrían coordinado para concretar ciertos nombramientos judiciales.

“Dicha red no se limitaba a vínculos ocasionales o protocolares, sino que se proyectaba en ámbitos de amistad, coordinación, intercambio de información, gestiones relativas a nombramientos y resoluciones judiciales a dictarse y cercanía social. El nivel de maniobras y conductas realizadas que se describen en la presente querella llega a niveles significativos, cubriendo diferentes nombramientos judiciales”, se lee en la querella.

Asimismo, se hace presente que en el marco de esa red, se sobrepasaron los límites de simples relaciones de amistad. La acción penal asegura que los vínculos de “Luis Hermosilla y Samuel Donoso no sólo se sustentaba en la amistad, sino también en una colaboración jurídica mutua sostenida y de confianza reforzada en asuntos públicos y gubernamentales. Ello forma parte de la imputación penal que en esta querella se realiza, no porque una relación profesional entre dos abogados sea per se objetable, sino porque la misma se ubica en la base de las conductas típicas realizadas por los querellados”.

De acuerdo con el CDE, tenían una relación como la de un “verdadero equipo jurídico”. Se citan, a modo de ejemplo, conversaciones que ellos mantenían en relación con asunto vinculados al expresidente Piñera “donde ambos aparecen coordinando estrategias, repartiendo roles y actuando de manera conjunta. Así, con fecha 31 de octubre de 2019, en el contexto de acciones en el marco del ‘estallido social’, Donoso le comenta a Hermosilla que ‘lo que más le interesa al N1 es perseguir autores intelectuales. Para que lo tengas presente’, frente a lo cual Hermosilla le escribe a Donoso: ‘Me ayudarías?’, a lo que le responde: ‘Ayer se armó un equipo con GZ, y JBG, te sumas y lo trabajamos juntos’“.

De la misma forma, se sostuvo que la intervención de Donoso en la red antes mencionada “se refleja especialmente respecto del nombramiento de Antonio Ulloa en un mensaje de fecha 31 de marzo de 2021, en que Donoso le comenta a Hermosilla ‘esto vemos con GZ’, y acto seguido menciona diversas ternas con propuestas de nombres. Así, al referirse a la terna para Santiago, señala: ‘3) Santiago: 100% Ulloa. Antigüedad, experiencia, lealtad’. Resulta muy importante valorar el uso de la expresión ‘lealtad’ usado por Donoso al manifestar su opción por el nombramiento del ministro Ulloa, el que solo puede entenderse con la proyección de acciones futuras a adoptarse por Ulloa”.