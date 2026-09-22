Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
Los clubes se miden por los octavos de final de la Copa Chile.
Este martes vuelve la acción de la Copa Chile con el inicio de los octavos de final y uno de los primeros partidos enfrenta a Cobreloa con Coquimbo Unido.
Los clubes juegan en el marco de su duelo de ida de los 16 mejores de la competencia, cuya revancha está programada para octubre.
Cuándo juega Cobreloa vs. Coquimbo Unido
El partido de Cobreloa contra Coquimbo Unido es este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
Dónde ver a Cobrealoa vs. Coquimbo Unido
El partido de Cobreloa contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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