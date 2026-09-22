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    Superintendencia aprueba programas de cumplimiento por sobreproducción de salmoneras

    Los programas de cumplimiento fueron presentados por 4 empresas: Aquachile, Cermaq, Mowi e Invermar. El monto comprometido por el total de las acciones propuestas asciende a cerca de US$ 1,82 millones.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    SALMON - SALMONES SALTANDO SOBRE EL AGUA - INDUSTRIA SALMONERA - PECES - PESCADOS - EFECTO FOTOGRAFICO - EFECTO VISUAL

    La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aprobó seis programas de cumplimiento presentados por empresas salmoneras de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, en respuesta a procesos sancionatorios principalmente por cargos de sobreproducción detectados en fiscalizaciones realizadas entre 2023 y 2025.

    Las empresas responsables de estas infracciones son Aquachile -la mayor salmonera del país, perteneciente al grupo Agrosuper-, Cermaq -propiedad del conglomerado japonés Mitsubishi-, Mowi -la mayor productora de salmón del mundo, con sede en Noruega- e Invermar, del grupo chileno Izquierdo Menéndez.

    Normalmente, el organismo regulador considera estos incumplimientos al máximo de producción permitido, los que son considerados graves o gravísimos, dependiendo de su magnitud y de si se producen dentro o fuera de zonas de protección ambiental. Sin embargo, ante la formulación de cargos, las empresas presentaron programas de cumplimiento con los que buscan enmendar las faltas y retornar al cumplimiento ambiental. La SMA dio por suspendidos los procedimientos sancionatorios.

    El monto comprometido por el total de las acciones propuestas en los seis programas de cumplimiento asciende a $1.742.240.290, equivalente a cerca de US$ 1,82 millones, los que deberán ser cumplidos en un plazo de entre dos a tres meses.

    Los programas aprobados incluyen también “la reducción efectiva de biomasa y de la producción en ciclos productivos posteriores para mitigar los aportes adicionales de materia orgánica generados por la sobreproducción, la implementación de protocolos de planificación y control de biomasa, capacitaciones al personal operativo y de planificación, y por otro lado, la ampliación del sistema de ensilaje e instalación de plataformas de apoyo con medidas de contención para el acopio transitorio de mortalidad, y la actualización de los planes de acción ante contingencias de mortalidad masiva”, según dice un comunicado de la SMA.

    El superintendente Emanuel Ibarra señaló que “con el fin de ir avanzando con los procedimientos pendientes, la División de Sanción y Cumplimiento realizó estas aprobaciones. Esto se enmarca además en un trabajo transversal del servicio a través de su equipo de acuicultura. Existe una agenda con la industrai que involucra gestionar los casos pendientes, hacer un trabajo de prevención y reunirnos con los titulares, comunidades, y ONGs con el fin de poder avanzar ponderando la visión de todos”.

    Cabe mencionar que los procesos sancionatorios podrían reanudarse en el caso de que se constaten incumplimientos en las acciones comprometidas por las empresas.

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