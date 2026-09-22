Trigésimo oro para Chile y con récord incluido: Claudio Romero se luce en el lanzamiento del disco en los Odesur

El Team Chile presente en los Juegos Odesur suma la trigésima medalla de oro en Santa Fe 2026. Claudio Romero le entregó la primera presea dorada al atletismo en la prueba del lanzamiento del disco.

Con ello, Romero repitió la actuación realizada en Asunción, donde también se quedó con el primer lugar de la especialidad.

Claro que ahora lo hizo con una marca de 65.33 metros en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad argentina, consiguiendo superar la marca de la competencia.

EL segundo lugar fue para el brasileño Wellington Fernández (61.16 metros) y el bronce, en tanto, fue para el ecuatoriano Juan Caicedo (60.92).

El otro chileno en la prueba, Lucas Nervi, tuvo sus seis lanzamientos nulos, por lo que se va de la competencia sin dejar una marca oficial.

¡EL NÚMERO UNO! 🫶🏻🥇💪



El discóbolo Claudio Romero se coronó BICAMPEÓN en Juegos Suramericanos, luego de dominar la prueba en Santa Fe 🇦🇷 y aportar el oro Nº30 para el Team Chile 🇨🇱 en el megaevento.



El excampeón mundial juvenil logró su segundo título consecutivo con récord de… pic.twitter.com/3JXKTLY9sX — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 22, 2026

Tras su actuación, Romero señaló que “siempre está la presión de que tenía que defender el título. Tenía que romper mi récord. Abrí con un lanzamiento lamentable, pero después remonté. Rompí el récord dos veces y me siento excelente”.

También señaló los factores del tiempo que permitieron que aquello ocurriera. “Hace un par de días hubo una tormenta que nos dejó bajo tierra. Siempre está el miedo de que uno no sabe cómo se va a comportar el clima. Si va a hacer frío, o si va a hacer calor. Si el viento va a soplar de cola, de frente, eso cambia mucho el resultado del disco. Así que agradecido de que el clima estuvo como estaba y que fue una competencia casi perfecta”, cerró.

El fútbol busca dar nuevas medallas

Este miércoles, lRoja femenina tiene muy buenas posibilidades de colgarse el oro en el duelo que las enfrentará contra Venezuela. De hecho, el pasado 18 de septiembre golearon 3-0 a la Vinotinto, un antecedente que ilusiona al equipo para conquistar la corona.

“Estoy contento, obviamente por el resultado, porque pudimos doblegar a un equipo que es muy fuerte como el paraguayo, donde en los momentos que nos vimos complicados lo supimos sacar adelante. Apelamos también al esfuerzo en general de todas nuestras jugadoras; hicieron un muy buen partido, más allá de que seguramente hay que ajustar algunas cosas. Lo más importante es que pudimos conseguir el objetivo que era llegar a disputar la final”, analizó el DT nacional.

“Anímicamente bien, porque veo a las jugadoras que están todos muy contentas, muy emocionadas por dar este paso tan importante. Físicamente ha sido un desgaste grande que se ha tenido, esperemos recuperarlas ahora en este día que nos queda. Lamentablemente, producto de las inclemencias del tiempo, ayer no pudimos jugar. Se nos acorta un poco el tema del descanso para llegar a jugar, pero al final no hay excusas”, añadió.

Por el lado del fútbol masculino, Chile se medirá contra Paraguay en las semifinales de la competencia. El ganador de este cruce se enfrentará contra el vencedor del duelo entre Perú y Argentina.