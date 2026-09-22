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    Política

    Insulza se distancia de interpelación al canciller Pérez Mackenna impulsada por el PS: “Ojalá sea con la mayor altura de miras”

    El socialista, exministro de los presidentes Frei y Lagos, eso sí, fue crítico sobre la manera en que Chile lleva adelante dichas materias: “Yo creo que la política exterior de Estado se está extinguiendo”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El exministro de los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, José Miguel Insulza (PS), tomó distancia de la interpelación impulsada por la oposición, y concretamente desde su colectividad, en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna.

    La acción en contra del secretario de Estado del Presidente José Antonio Kast fue aprobada el pasado 8 de septiembre por Cámara de Diputados, a raíz de las últimas polémicas entre Chile y Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, además de las dudas de los parlamentarios respecto a la relación del gobierno con Estados Unidos.

    La interpelación quedó fijada para el próximo lunes 28 de septiembre, posterior al viaje que desarrolla por estos días el canciller junto al Mandatario para participar en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

    En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Insulza se mostró en contra de este tipo de instancias de facultad de la Cámara Baja.

    “A mí las interpelaciones no me gustan, porque son una especie de panel acusatorio. O sea, algún señor diputado tiene que acusar al interpelado y no tiene ningún resultado, porque resoluciones se pueden presentar después. Pero nadie termina diciendo culpable o inocente o cosas por el estilo”, cuestionó.

    Y luego agregó: “La interpelación a mí, en realidad, en general, desde que fui ministro, además, no me gustaba mucho como idea”.

    El socialista recordó que siendo titular de Relaciones Exteriores en el gobierno de Frei, entre 1994 y 1999, fue invitado a exponer a la Sala de la Cámara, y apuntó que se pudo hacer lo mismo ahora con Pérez Mackenna.

    “Se podría haber hecho una cosa así. Pedirle al ministro que compareciera ante el Pleno para informarnos acerca de la situación de la política exterior. Que habría sido más o menos lo mismo. Incluso habría sido más abierto, porque cualquier diputado podría haber pedido la palabra, porque en la interpelación está medio limitado”, enfatizó.

    Con todo, señaló: “Pero bueno, ya está hecho. Ojalá que sea con la mayor altura de miras posible”.

    Consultado de si le parece peligroso que se “estén abriendo estas ventanas”, considerando que es la primera vez que se interpela a un canciller desde el regreso a la democracia, afirmó: “Está ocurriendo eso, lamentablemente”.

    Pese a sus reparos, el excanciller fustigó la manera en que Chile lleva adelante actualmente las relaciones exteriores y puso en entredicho su futuro.

    “La verdad es que yo creo que la política exterior de Estado se está extinguiendo”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:José Miguel InsulzaInterpelaciónFrancisco Pérez MackennaCancillerCámara de Diputados

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