“El paseo por el estadio”: el sorprendente reclamo del DT de Santiago Wanderers Sub 20 tras la derrota ante Real Madrid

El equipo Sub 20 de Santiago Wanderers dio una dura pelea, pero no pudo evitar la derrota ante Real Madrid, en la final de la Copa Intercontinental, disputada el sábado pasado en el estadio Santiago Bernabéu.

Consumada la derrota de 3-1, el entrenador del juvenil equipo caturro, Felipe Salinas, se refirió a las razones que provocaron la caída ante el gigante merengue. Entre las razones que esgrimió está la presión y el cansancio que padecieron los jugadores chilenos.

“No nos gusta buscar excusas, pero siento que si hubiésemos competido de igual a igual teníamos chance a pesar de todas las adversidades, porque primero la logística es muy complicada”, advirtió el entrenador a RedGol.

En ese aspecto, el formador del equipo porteño describió la previa del trascendental partido en la capital hispana. Incluso, deslizó el desgaste al que se vieron sometidos por los anfitriones, solo horas antes del inicio del compromiso.

“Llegar un miércoles en la noche después de haber viajado desde el día anterior. El jueves tener actividades, más el entrenamiento, el viernes entrenar, más el reconocimiento de cancha y el paseo por el museo, que te llevan a recorrer el Bernabéu, subir cincuenta mil escaleras, bajar cincuenta mil escaleras, estuvimos más de una hora. En un momento yo le digo al chico, ‘¿hasta qué hora nos tienes caminando?’”, afirmó Salinas.

“Esa es muy vieja”

De acuerdo con el entrenador, los españoles habrían provocado exprofeso este desgaste del equipo, cuando fueron llevados al tour por el museo de los blancos y el posterior paseo por el estadio. Una estratagema “muy vieja” para sacar cierta ventaja en la previa de un choque trascendental, de acuerdo con la opinión del DT.

“O sea ‘esta es muy vieja’, le digo yo. ‘No, no, falta poco’, me decían. Entonces, claramente había un desgaste, una emoción, un cúmulo de cosas que nos podía pasar la cuenta al día siguiente. Es como que nosotros los traemos a Valparaíso y el viernes los llevamos a conocer los cerros, un tour por los cerros. No se entiende. Yo entiendo que los chicos tenían que conocer, recorrer, pero…

Sobre el mismo punto, Salinas agregó que “pensábamos que era el museo nada más. Pero después nos empiezan a subir escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, nos llevan a la galería al final, después bajamos, subimos de nuevo. Yo le digo, ‘ya si ya está, ¿para dónde vamos?’. Pero bueno, como te digo, son experiencias”.

Incluso, el adiestrador de los caturros confirmó que había puesto en antecedente a las autoridades futbolísticas de la región para evitar eventuales complicaciones en el futuro: “la logística yo hablé con la gente de Conmebol para sacar experiencias, porque no se había hecho nunca un partido en Europa”.