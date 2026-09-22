Inteligencia ante amenazas para proteger la red eléctrica

La ciberseguridad enfrenta hoy un punto de inflexión. Chile ha avanzado significativamente en la construcción de un marco regulatorio y en el fortalecimiento de estándares para proteger sus infraestructuras críticas, a través de la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley de Protección de Datos Personales y el desarrollo de capacidades sectoriales.

El siguiente paso debe ser avanzar decididamente hacia una estrategia de ciberresiliencia, particularmente en sectores críticos como el eléctrico, que permita no solo proteger y responder, sino también anticipar amenazas mediante capacidades de inteligencia.

Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas. La convergencia entre tecnologías operacionales y de información, la automatización y la dependencia de cadenas de suministro digitales han incrementado el riesgo sistémico. En el sector eléctrico, un incidente relevante puede trascender a una organización y comprometer servicios esenciales para el funcionamiento del país.

Por ello, el desafío de los prestadores de servicios esenciales y de los operadores de importancia vital debe ir más allá del cumplimiento regulatorio. Es necesario traducir las exigencias en capacidades concretas de anticipación, detección, respuesta y recuperación, identificando activos críticos, gestionando riesgos tecnológicos y operacionales, compartiendo información sobre amenazas y realizando periódicamente ejercicios sectoriales de simulación de ciberataques.

En este contexto, un paso importante es el que dio la Comisión Nacional de Energía con la publicación para consulta pública de la Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Esta iniciativa viene a respaldar y consolidar el camino desarrollado por el sector durante los últimos años, entregando un marco técnico que permitirá fortalecer las capacidades construidas por toda la industria.

Este es un paso natural, pero necesario. El sector cuenta desde 2020 con un estándar de protección basado en buenas prácticas internacionales y adaptado a la realidad del Sistema Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico ha promovido su implementación y realiza verificaciones periódicas, especialmente en organizaciones e instalaciones relevantes para la seguridad y recuperación del sistema. A ello se suman ejercicios de simulación de escenarios de baja probabilidad, pero de alto impacto, que permiten identificar brechas y fortalecer la capacidad de respuesta.

El próximo desafío es avanzar hacia una inteligencia de amenazas. Esto implica compartir información de manera confiable y oportuna, identificar patrones, anticipar campañas y transformar todo eso en decisiones preventivas.

En este escenario, el sector deberá abordar también la necesidad y el modelo para contar con un CSIRT del sector eléctrico como capacidad estratégica especializada, adecuadamente articulado con la institucionalidad nacional y sectorial. Su valor debe estar principalmente en su capacidad para generar inteligencia de amenazas, coordinar respuestas, facilitar el intercambio de información y fortalecer la protección y resiliencia de la infraestructura crítica eléctrica.

Estos desafíos serán parte de la IV Conferencia Internacional de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica Eléctrica, que se realizará en octubre y reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para abordar experiencias y casos concretos de inteligencia de amenazas en infraestructuras críticas.

Chile ha dado pasos importantes para fortalecer la protección de sus infraestructuras críticas. La nueva Norma Técnica representa un avance adicional para consolidar ese camino. El desafío ahora es evolucionar desde el cumplimiento hacia la ciberresiliencia y desde la reacción frente a incidentes hacia la capacidad de anticiparlos.

Desarrollar inteligencia de amenazas y fortalecer la colaboración sectorial serán capacidades fundamentales para proteger una infraestructura de la cual depende el funcionamiento del país.

*El autor de la columna es director de la unidad de ciberseguridad e infraestructura crítica del Coordinador Eléctrico Nacional