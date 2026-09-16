China vs Estados Unidos: ¿una confrontación inevitable?

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y fundador de GZero Media.

Apenas tres meses después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en 2025, desató una nueva guerra comercial contra China. No salió bien. El 2 de abril de 2025, anunció un arancel del 34% sobre todas las importaciones chinas. Dos días después, Beijing dejó claro que estaba dispuesto a jugar duro con un arancel equivalente del 34% sobre todos los productos estadounidenses, además de controles inmediatos a la exportación de siete elementos de tierras raras y de imanes críticos de tierras raras, componentes esenciales de una amplia gama de productos de consumo y equipamiento militar del siglo XXI.

Tras otra rápida ronda de represalias recíprocas, Trump dio marcha atrás y ambas partes se reunieron en Ginebra para declarar una tregua. Seis meses después, esa tregua se prorrogó y sigue vigente en la actualidad. En resumen, ambas partes reconocieron que la confrontación perjudicaría gravemente a ambas economías. Para la relación bilateral más importante del mundo, el pragmatismo se convirtió en la nueva norma.

En los últimos meses, los responsables estadounidenses y chinos han buscado y encontrado formas de colaborar de manera más constructiva en materia de comercio e inversión. Han mantenido comunicaciones entre sus Fuerzas Armadas con mayor frecuencia y a un nivel más alto. Para mantener las relaciones por el buen camino, la Administración Trump ha aplazado nuevos paquetes de ayuda en materia de defensa para Taiwán, ha permitido que caduque el decreto ejecutivo que imponía restricciones al comercio con Hong Kong y ha reducido las patrullas navales estadounidenses que defienden la libertad de navegación en el mar de China Meridional.

La gran pregunta para un mundo que ahora se ve azotado por dos guerras importantes y otra avalancha de conflictos comerciales provocados por Trump es: ¿cuánto tiempo se mantendrán estas nuevas medidas de control entre EE.UU. y China?

En primer lugar, las buenas noticias. La actual distensión depende de un equilibrio de influencia coercitiva entre ambas partes y, en la mayoría de los ámbitos, ese equilibrio se mantendrá, como mínimo, durante los próximos años. Estados Unidos seguirá reduciendo su dependencia directa de las importaciones de productos chinos, pero seguirá siendo vulnerable al control que ejerce China sobre los minerales críticos procesados y los productos intermedios. China seguirá reduciendo sus dependencias del exterior y redirigiendo sus exportaciones hacia el Sur Global, pero seguirá estando sujeta a las sanciones financieras de Estados Unidos y a ciertos controles a la exportación de tecnología.

Dicho esto, ni Estados Unidos ni China decidirán de repente confiar el uno en el otro, ninguno de los dos está dispuesto a bajar la guardia y aún hay muchas cosas que pueden salir mal. Un grave recrudecimiento de la tensión a raíz de las sanciones de EE.UU. a Irán, el apoyo chino a Rusia o un error de cálculo respecto a Taiwán podría aumentar la presión en ambas capitales para adoptar un enfoque más conflictivo hacia la otra parte. Aun así, siempre que Washington y Beijing sigan interpretando correctamente el equilibrio del poder de negociación y eviten la presión interna para una escalada en el extranjero, las ocasionales escaramuzas diplomáticas, comerciales o de seguridad podrán mantenerse bajo control en aras de la estabilidad de la relación.

Pero también existe un factor impredecible y peligroso. La inteligencia artificial y la falta de regulación internacional sobre su desarrollo y sus usos ya están generando riesgos dentro de Estados Unidos, dentro de China y para el mundo. Y dado que Estados Unidos y China lideran ahora con cierta ventaja la innovación en IA, la competencia entre ambos países supondrá la mayor amenaza para el futuro de sus relaciones constructivas.

Esto se debe tanto al rápido avance de las capacidades chinas como a la rapidez con la que la IA está generando riesgos para la seguridad nacional de ambos países. La decisión de China de centrarse en modelos de código abierto y de bajo costo llevará la IA a gran escala y a un precio más asequible a los consumidores y usuarios industriales de Occidente y del Sur Global, lo que generará una competencia (y una recopilación de datos) que resultará indeseable para la comunidad de inteligencia y defensa de EE.UU. Los modelos chinos también acarrearán algunos de los mismos riesgos cibernéticos y biotecnológicos que los modelos pioneros estadounidenses, y las empresas chinas no responderán a las preocupaciones y exigencias del gobierno de EE.UU. como lo han hecho los gigantes tecnológicos Anthropic y OpenAI.

La Administración Trump responderá en los próximos meses con restricciones significativas al acceso chino a los modelos estadounidenses y con límites al acceso estadounidense a los modelos chinos de peso abierto. El presidente también intentará utilizar la influencia política de EE.UU. para ampliar la adopción global (no china) de la IA estadounidense. Si Washington y Beijing no logran gestionar este momento que se avecina, cabe esperar una fuerte aceleración en la desconexión de las tecnologías avanzadas entre ambos países. Ya estamos observando esta tendencia en otros ámbitos. En julio, EE.UU. prohibió la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero, una medida dirigida contra China, que cuenta con una ventaja sustancial en materia de tecnología y precios frente a sus competidores estadounidenses. Trump también ha impuesto ahora aranceles de hasta el 100% a los drones, apuntando en particular a los modelos de fabricación china por motivos de seguridad nacional.

En resumen, la carrera armamentística entre Estados Unidos y China en materia de IA ya está en pleno apogeo. La cuestión clave de cara al futuro es si los presidentes Donald Trump y Xi Jinping podrán aprovechar su cumbre en la Casa Blanca a finales de este mes para sentar las bases de un diálogo continuo entre ambos países sobre la IA que les ayude a evitar un futuro marcado por un conflicto en este ámbito cada vez más acelerado, opaco y potencialmente de suma cero.

Si fracasan, ambas partes podrían llegar a considerar que la confrontación se ha vuelto inevitable, y no solo en materia de IA. No es difícil imaginar un recrudecimiento del conflicto comercial y un aumento de las tensiones en materia de seguridad que derrumbarían rápidamente las barreras de protección que ambas partes han construido durante los últimos 16 meses. La carrera por la IA hace que ese riesgo sea más difícil de evitar.