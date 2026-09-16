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    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes

    Según contabilizó la CGE, existe un promedio de casi 10 accidentes diarios que terminan con postes, cables o transformadores dañados que se han registrado entre enero y agosto de 2026.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un promedio de casi 10 accidentes diarios que terminan con postes, cables o transformadores dañados se ha registrado entre enero y agosto de este año en la zona de concesión de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), que se extiende desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía.

    En total, la compañía contabilizó 2.311 siniestros de tránsito con destrucción de infraestructura eléctrica, una cifra que pone el foco en los efectos de la conducción imprudente sobre la red.

    Los accidentes no solo generan interrupciones del suministro, sino que también obligan a desplegar equipos técnicos para reconstruir la infraestructura dañada. Según CGE, la reposición de los elementos afectados puede demorar entre seis y ocho horas por evento, dependiendo de la magnitud de los daños.

    La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de postes chocados durante el período, con 466 casos, seguida por O’Higgins, con 317; Maule, con 295; Coquimbo, 269; y Biobío, 238. En conjunto, estas cinco regiones registran cerca de 1.600 accidentes, es decir, más de dos tercios del total registrado por la compañía.

    A nivel comunal, Antofagasta lidera el listado, con 98 postes chocados entre enero y agosto. Le siguen San Bernardo (86), Calama (80), Talca (73), Arica (71), Coquimbo (65), Puente Alto (65), La Serena (61), Iquique (55) y Copiapó (52).

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Este es un problema muy grave, que lejos de disminuir, se ha agravado año con año. Nos preocupa profundamente la ocurrencia de estos accidentes, pues impacta directamente en la calidad y continuidad del suministro eléctrico a nuestros clientes, y también produce heridos, lesionados e incluso, lamentablemente, fallecimientos”, señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.

    En ese sentido, señalaron que estos accidentes dejaron a casi 2 millones de clientes de CGE sin energía eléctrica por largas horas, promediando cerca de 10 postes chocados al día.

    El ejecutivo llamó a extremar las precauciones durante las Fiestas Patrias, período en que aumenta el desplazamiento vehicular y, con ello, el riesgo de accidentes. “Nuestro llamado es a que las personas realicen una conducción segura y a la defensiva, ya que esto permite resguardar en primer lugar su propia vida y la de sus acompañantes y, a la vez, evitar daños a la infraestructura eléctrica”, sostuvo.

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