Ministro Barros participa de Revista Preparatoria de la Parada Militar: “Es el momento de pedir la unidad del país”

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Defensa, Fernando Barros, participó en la Revista Preparatoria de la Parada Militar 2026, ocasión en la que realizó un llamado a la unidad del país frente a los distintos desafíos.

Barros sostuvo que “Chile se formó y está unido sobre la base de una historia, construida con éxitos y fracasos”, enfatizando que “lo importante es que como país sepamos tomar todo lo bueno que nace de unas y otras para proyectarnos al futuro”.

“Es el momento de pedir una cosa, es el momento de pedir la unidad del país. Tenemos muchos desafíos, lo ha planteado el Presidente, tenemos problemas económicos, de empleo, y gran parte de esto se soluciona poniendo todo el esfuerzo, el optimismo y una actitud creativa y positiva para sacar adelante a Chile”, agregó.

En la misma línea, y respecto de las recientes polémicas por declaraciones de autoridades argentinas, el ministro señaló que “la defensa, la soberanía y la preparación de las Fuerzas Armadas para cumplir adecuadamente ese rol no varía en función de una declaración o de una noticia temporal. Es un trabajo permanente”.

“Situaciones puntuales no alteran el trabajo ni mueven la aguja en cuanto al grado de preocupación que tenemos”, expresó.

Finalmente, Barros hizo un llamado a la ciudadanía en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias: “Hago un llamado a los chilenos. Esta es la semana de la Patria y el patriotismo es mirar para adelante y todos trabajar por el bien de Chile”.