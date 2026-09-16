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    “Déjense de perder el tiempo”: alcaldesa Bobadilla emplaza al gobierno por “aterrador” velorio simbólico en Quilicura

    La jefa comunal pidió "copamiento" ante el funeral de un sujeto de 20 años que murió baleado el sábado y que será enterrado en la comuna.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Fue aterrador”.

    Así describió la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, en entrevista con 24 Horas de TVN, el velorio simbólico que tuvo lugar en su comuna tras el homicidio de un sujeto de 20 años que fue atacado con múltiples disparos la tarde del sábado en calle Pascual Gambino con Volcán Tupungatito.

    Un hombre de 42 años y una mujer de 40 resultaron heridos de gravedad. El supuesto responsable, en tanto, de 19 años, quedó en prisión preventiva este martes.

    En la antesala del funeral de la víctima fatal -catalogado como de alto riesgo- sin contar con el cajón con el cuerpo para velarlo, su familia y cercanos organizaron una despedida simbólica que consideró fuegos artificiales y disparos.

    Bobadilla señaló que los vecinos pasaron la noche en vela con miedo a que los proyectiles se colaran por sus casas.

    “Es lamentable esta situación, creí mucho en esa ley para que se decretaran funerales de alto riesgo, pero no está dando resultado. Porque aún así, si no entregan el cuerpo, que el decreto lo hacen desde el gobierno central, hacen estos funerales simbólicos de igual manera, en donde se pone en riesgo a toda la población. Y esto es grave, porque anoche ingresaron balas a diferentes viviendas”, afirmó la jefa comunal.

    Tras esto, la figura de oposición realizó un emplazamiento al gobierno del Presidente José Antonio Kast y a su ministro de Seguridad, Martín Arrau.

    Es injusto que estos delincuentes actúen en la más absoluta impunidad. Ahora van a hacer una reunión, el Presidente, el ministro, junto a las diferentes asociaciones. Déjense de perder el tiempo, por favor, con mucha humildad se lo digo y respeto. Vengan a desarticular las bandas organizadas que están presentes en Quilicura y en otras comunas de la Metropolitana. Que solos no podemos”, manifestó Bobadilla.

    La alcaldesa informó que contactó durante la noche al secretario regional ministerial de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, y dijo que la autoridad envió a personal de Control de Orden Público de Carabineros al lugar.

    “Yo lo que pido es ahora acopamiento. Van a ir al funeral, van a ir a un cementerio que está aquí en Quilicura también. Y ahí nuevamente ráfagas de disparo, fuego artificiales y van a poner en riesgo a otras familias que van a dejar a sus seres queridos al cementerio. Es injusto”, advirtió.

    La alcaldesa también deslizó un cuestionamiento al ingreso a Contraloría por parte del Ejecutivo del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, el cual, entre otras cosas, fija por decreto una nueva causal para destituir a alcaldes.

    “Déjense de querer gobernar por decreto, eso no se puede. Somos alcaldesas y alcaldes electos democráticamente. Estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos en lo que es seguridad cuando no nos corresponde. Invertimos grandes sumas de dinero en lo que podemos hacer. Dejamos de lado otros grandes proyectos para la comunidad para entregar una mayor seguridad a nuestros vecinos. Pero no tenemos ninguna facultad en contra de estas bandas narcotraficantes”, lamentó la autoridad comunal.

    Más sobre:PolicialQuilicuraSeguridadVelorios de alto riesgo

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