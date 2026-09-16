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    Nacional

    Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado y doble homicidio frustrado en Quilicura

    Según la investigación de la Fiscalía ECOH y la BH de la PDI, el pasado 12 de septiembre, el imputado efectuó múltiples disparos desde el interior de un vehículo en contra de las víctimas. Tras esto, se bajó del automóvil para rematar a un sujeto que había quedado tendido en el suelo producto de sus lesiones.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: @ECOH_FiscaliaRM

    El 2º Juzgado de Garantía de Santiago dejó este martes en prisión preventiva a un sujeto de 19 años de edad, imputado por su participación en un homicidio consumado y otros dos, en calidad de frustrados, ocurridos el pasado 12 de septiembre en la comuna de Quilicura.

    De acuerdo con la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la tarde del sábado en cuestión, el imputado abordó a las víctimas en la intersección de calle Pascual Gambino con Volcán Tupungatito y efectuó múltiples disparos desde el interior del vehículo en el que se movilizaba.

    Tras esto, el sujeto se bajó del automóvil y volvió a disparar en contra de una de las víctimas, un hombre chileno, de 20 años, que se encontraba tendido en el suelo producto de la gravedad de sus lesiones, las que le provocaron la muerte minutos después.

    Asimismo, resultaron heridos en el lugar un segundo hombre chileno, de 42 años, y una mujer, de 40 años y de la misma nacionalidad.

    Posteriormente, el imputado huyó del sector en dirección desconocida, aunque las diligencias investigativas permitieron su captura esta jornada.

    Al respecto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI, indicó que “a raíz de diligencias realizadas por la BH, en coordinación con el equipo ECOH, se logró la individualización del autor de los disparos, resultando ser un jovem chileno, de 19 años, vecino del sector”.

    Agregó que este, “motivado por rencillas anteriores, concurre el día de los hechos y efectúa múltiples disparos a la víctima, resultando dos personas más lesionadas”.

    Los hechos

    De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, la víctima fatal habría sostenido una discusión con el padre del imputado, motivada por rencillas anteriores.

    A raíz de esta situación, el agresor habría concurrido hasta el lugar del conflicto, donde efectuó múltiples disparos en contra de la víctima, resultando lesionadas de forma colateral las otras dos personas.

    En la audiencia, el fiscal ECOH RM, Eduardo Pontigo, señaló que “se pudo acreditar las circunstancias calificantes -en este caso del delito de homicidio- de alevosía, en razón de que el imputado, a raíz de dicha acción, actúa de sobre seguro en contra de la víctima para causarle la muerte”.

    El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado por los delitos de homicidio calificado, dos homicidios en calidad de frustrados y porte ilegal de arma de fuego. Además, fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Más sobre:PolicialhomicidioQuilicuradetenidoECOHPDI

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