Violeta Boric no es la única: metapneumovirus es la tercera patología respiratoria con más circulación

La mañana de este martes, mediante una publicación en Instagram, el expresidente Gabriel Boric contó que su hija Violeta, de un año y dos meses, debió pasar una semana internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel por “una neumonía jodida”. ¿El diagnóstico? metapneumovirus, una patología respiratoria común que provoca infecciones similares a un resfriado o a la gripe, y que en los más pequeños puede evolucionar a casos más graves, como le ocurrió a la hija del ex Mandatario.

El caso de la menor no es aislado. Según las cifras del Instituto de Salud Pública, los virus que presentan mayor circulación son el rinovirus, con 947 casos (32,9%), seguido del virus respiratorio sincicial (VRS), con 748 casos (26%), y el metapneumovirus - el mismo del que secontagió Violeta-, con 440 casos (15,3%).

El tema es que, además, durante las últimas cuatro semanas se ha observado un aumento en la circulación de virus respiratorios. La positividad pasó de 49,5% a finales de julio a 54,3% la semana siguiente, para luego subir a 56,1% y alcanzar 57,9% entre el 16 y el 22 de agosto. En la última semana analizada, entre el 23 y el 29 de agosto, la positividad se mantuvo alta, en 57%.

En otras palabras, en cerca de un mes los casos positivos aumentaron de 49,5% a 57%, reflejando una mayor circulación de virus respiratorios.

Daniela Valenzuela, pediatra Clínica Dávila Vespucio, afirma que “ hemos tenido una circulación viral bastante alta durante las últimas semanas. De hecho, hacia fines de agosto se alcanzaron niveles de positividad que fueron de los más altos observados en los últimos años. En el reporte más reciente hay una leve disminución, por lo que más que hablar de un nuevo aumento esta semana, diría que seguimos en un escenario de circulación viral alta y sostenida”.

En ese contexto, la especialista advierte que “ algo muy importante es que esta circulación está concentrándose especialmente en población pediátrica, particularmente en los niños pequeños. El grupo de 1 a 4 años es actualmente el que concentra una mayor proporción de las muestras estudiadas y el rinovirus se detecta especialmente en este grupo. Tanto VRS como metapneumovirus también están teniendo un impacto importante en menores de cuatro años”.

Demanda asistencial

Eso sí, la especialista afirma que aunque hay una alta carga de virus, las consultas y hospitalizaciones respiratorias ya muestran las primeras señales de descenso, de la mano con que el invierno está llegando a su fin. Con todo, llama a no bajar la guardia.

“Eso no significa que la carga asistencial sea baja. En pediatría sigue siendo relevante: alrededor del 42% de los niños hospitalizados en camas críticas pediátricas lo están por patologías respiratorias. Hace algunas semanas esa proporción llegó cerca del 47%, por lo que sigue siendo una cifra alta, aunque ya por debajo del peak. Venimos de varias semanas de incremento importante, especialmente en niños, y ahora estamos viendo las primeras señales de descenso, pero todavía con una carga respiratoria pediátrica significativa”, precisa Valenzuela.

Hay algunas zonas donde la situación genera mayor presión sobre la red asistencial, particularmente en Aysén, donde el Hospital de Coyhaique registra un 89% de ocupación y el Hospital de Puerto Aysén alcanza un 95%. De hecho, la autoridad sanitaria regional dispuso medidas sanitarias extraordinarias para prevenir la propagación de virus respiratorios.