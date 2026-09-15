SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Violeta Boric no es la única: metapneumovirus es la tercera patología respiratoria con más circulación

    Durante las últimas semanas la presencia de virus respiratorios han ido en aumento: la positividad alcanzó un 57%. Además de eso, la demanda asistencial sigue alta. De hecho, la hija del expresidente estuvo internada por esta razón.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    La mañana de este martes, mediante una publicación en Instagram, el expresidente Gabriel Boric contó que su hija Violeta, de un año y dos meses, debió pasar una semana internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel por “una neumonía jodida”. ¿El diagnóstico? metapneumovirus, una patología respiratoria común que provoca infecciones similares a un resfriado o a la gripe, y que en los más pequeños puede evolucionar a casos más graves, como le ocurrió a la hija del ex Mandatario.

    El caso de la menor no es aislado. Según las cifras del Instituto de Salud Pública, los virus que presentan mayor circulación son el rinovirus, con 947 casos (32,9%), seguido del virus respiratorio sincicial (VRS), con 748 casos (26%), y el metapneumovirus - el mismo del que secontagió Violeta-, con 440 casos (15,3%).

    El tema es que, además, durante las últimas cuatro semanas se ha observado un aumento en la circulación de virus respiratorios. La positividad pasó de 49,5% a finales de julio a 54,3% la semana siguiente, para luego subir a 56,1% y alcanzar 57,9% entre el 16 y el 22 de agosto. En la última semana analizada, entre el 23 y el 29 de agosto, la positividad se mantuvo alta, en 57%.

    En otras palabras, en cerca de un mes los casos positivos aumentaron de 49,5% a 57%, reflejando una mayor circulación de virus respiratorios.

    Daniela Valenzuela, pediatra Clínica Dávila Vespucio, afirma que “hemos tenido una circulación viral bastante alta durante las últimas semanas. De hecho, hacia fines de agosto se alcanzaron niveles de positividad que fueron de los más altos observados en los últimos años. En el reporte más reciente hay una leve disminución, por lo que más que hablar de un nuevo aumento esta semana, diría que seguimos en un escenario de circulación viral alta y sostenida”.

    En ese contexto, la especialista advierte que “algo muy importante es que esta circulación está concentrándose especialmente en población pediátrica, particularmente en los niños pequeños. El grupo de 1 a 4 años es actualmente el que concentra una mayor proporción de las muestras estudiadas y el rinovirus se detecta especialmente en este grupo. Tanto VRS como metapneumovirus también están teniendo un impacto importante en menores de cuatro años”.

    Demanda asistencial

    Eso sí, la especialista afirma que aunque hay una alta carga de virus, las consultas y hospitalizaciones respiratorias ya muestran las primeras señales de descenso, de la mano con que el invierno está llegando a su fin. Con todo, llama a no bajar la guardia.

    “Eso no significa que la carga asistencial sea baja. En pediatría sigue siendo relevante: alrededor del 42% de los niños hospitalizados en camas críticas pediátricas lo están por patologías respiratorias. Hace algunas semanas esa proporción llegó cerca del 47%, por lo que sigue siendo una cifra alta, aunque ya por debajo del peak. Venimos de varias semanas de incremento importante, especialmente en niños, y ahora estamos viendo las primeras señales de descenso, pero todavía con una carga respiratoria pediátrica significativa”, precisa Valenzuela.

    Hay algunas zonas donde la situación genera mayor presión sobre la red asistencial, particularmente en Aysén, donde el Hospital de Coyhaique registra un 89% de ocupación y el Hospital de Puerto Aysén alcanza un 95%. De hecho, la autoridad sanitaria regional dispuso medidas sanitarias extraordinarias para prevenir la propagación de virus respiratorios.

    María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y Jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, advierte que “desde infectología, estábamos comentando que hemos notado casos de mayor gravedad en niños mayores de un año con virus respiratorio sincicial y en niños de todas las edades con metapneumovirus. Son pacientes más complejos, algunos en UCI y que se han demorado más en recuperarse. También hemos visto casos graves en adultos, especialmente asociados al virus respiratorio sincicial, que han requerido hospitalización”.

    Más sobre:SaludVioleta BoircVirus respiratoriosRed asistencialGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Lo más leído

    1.
    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    2.
    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    3.
    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    4.
    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    5.
    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    6.
    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias
    Chile

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Más de 250 funcionarios reforzarán la seguridad de fonda en el Estadio Nacional durante Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental
    Negocios

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
    Tendencias

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    El dardo de medallista argentino de eSports a Franco Colapinto: “Compite en el mismo deporte que yo, no lo puedo admirar”
    El Deportivo

    El dardo de medallista argentino de eSports a Franco Colapinto: “Compite en el mismo deporte que yo, no lo puedo admirar”

    El último capítulo de Pituca sin Lucas: el Team Chile se disculpa después de polémico video en los Juegos Odesur

    Florentino Pérez viaja a Ceuta tras el polémico boicot de Mbappé y Vinícius al negarse a usar camisetas en apoyo

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”
    Tecnología

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país
    Mundo

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    El drama de los abortos espontáneos entre embarazadas detenidas por el ICE

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón