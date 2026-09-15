Por qué La Maldición de Widow’s Bay alcanzó la gloria en los Emmy (y alista su regreso)

La comedia tiene una nueva monarca. Estrenada en abril en la plataforma Apple TV, La maldición de Widow’s Bay conquistó a la crítica y al público, hasta avanzar y consagrarse en los Emmy, la gran noche de la industria televisiva.

La producción encabezada por Matthew Rhys recolectó seis galardones –de seis posibles– en la ceremonia principal, que se sumaron a los ocho que obtuvo en el evento dedicado a los premios técnicos. En total, 14 reconocimientos, con lo que se quedó con una apetecida marca: es la comedia nueva con mayor número de triunfos en una sola edición (superando las 13 que obtuvo El estudio hace un año).

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La contundencia de su victoria permite asegurar que en ningún caso fue una sorpresa que, en los últimos minutos de la gala, recogiera el Emmy a Mejor serie de comedia. Pero también es cierto que hasta hace no tanto parecía poco probable que la distinción recayera en un título que no fuera Hacks, la aclamada ficción de HBO Max. Había argumentos para pensar que ese sería el desenlace: ganó la categoría principal en 2024 (evitando que El Oso repitiera la proeza), su temporada final fue recibida con excelentes comentarios y, con 24 candidaturas, se convirtió en la comedia con más nominaciones en una sola edición.

¿Qué pasó? El fenómeno alrededor de La maldición de Widow’s Bay fue más fuerte y arrasó con todo. Y se puede argumentar que, con algo más de tiempo (el proceso de votación terminó el 22 de junio y las nominaciones se anunciaron el 8 de julio), la serie de Apple TV podría haber obtenido más nominaciones que las 19 que consiguió.

Creada y escrita por Katie Dippold, la historia comienza mostrando un pueblo chico habitado por una fauna de personajes insólitos y liderado por su alcalde, Tom Loftis (Matthew Rhys), un hombre con un plan descabellado: transformar Widow’s Bay en la nueva Martha’s Vineyard, la isla famosa por sus pintorescas playas, sus faros y casas. Aunque nadie lo ve posible, se las arregla para que un periodista de The New York Times escriba un elogioso reportaje.

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Cuando la capa de humor ya está instalada, el horror irrumpe a través de inquietantes relatos y luego a través de la sucesión de episodios paranormales. Episódica en el mejor sentido, incluye un nuevo monstruo en prácticamente cada capítulo, poniendo a prueba la tolerancia de los fanáticos de la comedia a los elementos espeluznantes.

Bajo la pluma del equipo de guionistas encabezado por Dippold, y la dirección de Hiro Murai (ganador del Emmy a Mejor dirección de serie de comedia), la producción es un tejido de capas inquietantes e hilarantes que se mezclan en una sola entidad. A diferencia de lo que en su momento ocurrió con El Oso, nadie podría alegar que a La maldición de Widow’s Bay le faltan risas.

La galería de personajes también ha generado fervor: está Loftis (por el que Matthew Rhys ganó uno de sus dos premios en la ceremonia de anoche), pero también los secundarios. El más destacado es Patricia, la asistente del alcalde, un personaje solitario y lleno de particularidades. En su primer trabajo en Hollywood, la británica Kate O’Flyn está perfecta en un rol que causa risas pero que también tiene otros matices, en especial en el episodio dedicado a ella. Con toda justicia, ganó el Emmy a Mejor actriz de reparto de serie de comedia.

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Stephen Root ganó el Emmy a Mejor actor de reparto de serie de comedia, consiguiendo el primer triunfo de su carrera (fue candidato por la segunda temporada de Barry). Un reconocimiento a su trabajo como Wyck Crawford, el veterano que alerta a Loftis del peligro de su iniciativa y que luego se transforma en un aliado clave.

El triunfo de Apple TV y el inminente regreso

Fue una jornada consagratoria para Apple TV, plataforma que por primera vez se ubicó a la cabeza de los Emmy. Totalizó 28 galardones (29 si se suma uno del área de comerciales), dejando atrás los 21 que consiguió HBO/HBO Max. Para alegría de sus ejecutivos, sus principales cartas –La maldición de Widow’s Bay, Pluribus, Margo tiene problemas de dinero y Caballos lentos– volverán con nuevos episodios.

La segunda entrega de La maldición de Widow’s Bay se encuentra en proceso de escritura. En el marco de la Comic Con, Katie Dippold confirmó que el trabajo acababa de comenzar, que le tomaría unas 20 semanas y que el rodaje empezaría a inicios de 2027. Eso sí, esta vez corregirá algunos aspectyos de su proceso creativo.

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“Los guiones eran más largos y bastante densos. Tuve que hacer recortes de última hora por cuestiones de tiempo, así que prestaré más atención a ese aspecto, ya que no necesitábamos tanto material”, señaló, alabando el trabajo de su elenco.

¿Cuándo podría llegar a la pantalla? Por los tiempos de la producción, difícilmente estará disponible antes de la segunda mitad de 2027, con lo que volvería a la carrera de los Emmy recién en 2028. Eso sería el espacio para que otra serie (¿la segunda temporada de El estudio?) se corone en la premiación.