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    Nevados de Chillán cierra el Circuito Nacional de Snowkite con el Ride the Volcano 2026

    La temporada de inviern llegó a su recta final con el certamen que reunió a deportistas de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, República Checa y Bélgica.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nevados de Chillán vivió una fiesta.

    Durante dos jornadas, riders profesionales y amateurs se dieron cita en la montaña, entre ellos destacados exponentes de la disciplina y rostros como Pangal Andrade, en un encuentro que combinó competencia, clínicas abiertas y actividades para acercar el snowkite a nuevos deportistas.

    La prueba principal fue el Ride the Volcano, una carrera que desafió a los competidores a combinar tres disciplinas de montaña: randonnée, ascenso impulsado por un kite y descenso en esquí o snowboard. Ian Frohlich se quedó con el primer lugar de la fecha, seguido por Diego Concha y Sebastian Roman.

    Al tratarse de la última fecha del circuito, el encuentro también definió a los campeones de la temporada 2026. Tras sumar los resultados de las distintas competencias realizadas durante el invierno, Diego Concha se coronó campeón nacional, seguido por José Luis Vidaurre en segundo lugar e Ian Frohlich en tercero.

    “Fue un excelente fin de semana, con deportistas de distintos países, ambiente familiar y mucho compañerismo. La idea de Ride the Volcano es justamente esa: potenciar el snowkite, generar comunidad y lograr que cada vez más personas conozcan y se entusiasmen con este deporte”, señaló Giorgio Caiozzi, director de Snowkite Chile.

    El snowkite utiliza la fuerza del viento y un kite para desplazarse sobre la nieve con esquís o snowboard. Una de sus principales particularidades es que permite recorrer sectores planos e incluso remontar pendientes utilizando el viento como propulsión, entregando una forma completamente diferente de explorar la montaña.

    Ride the Volcano 2026 fue organizado por Snowkite Chile junto a Nevados de Chillán, y contó con el apoyo de Izipizi, Eucerin, Ebest, MyLine, Kano, Corona, Monster, La Ida Kombucha, El Arca Gourmet, Pisco Sur Norte y Cerveza Sokos, quienes fueron parte del cierre de una nueva temporada del snowkite nacional.

    Más sobre:SkiNevados de ChillánRide the Volcano

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