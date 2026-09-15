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    Cerca de 690 mil personas viajarán en avión durante Fiestas Patrias: autoridades instan a informarse sobre los derechos del pasajero

    Desde el Aeropuerto de Santiago señalaron que el jueves 17 será el “día punta”, donde habrá una mayor circulación de pasajeros. Se espera que solo en esa fecha transiten más de 71 mil personas en el aeródromo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Miles de personas se trasladarán dentro y fuera de Chile durante las Fiestas Patrias, y según las proyecciones, muchas de ellas lo harán a través del transporte aéreo.

    Considerando que en estas fechas aumenta el flujo de pasajeros, este martes diversas autoridades entregaron una serie de recomendaciones a los viajeros que se trasladarán en avión hacia su destino.

    En ese sentido, el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Martín Mackenna; junto al ministro (s) de Economía, Fomento y Turismo, Karlfranz Koehler; el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude; y la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, hicieron un llamado a los pasajeros para estar informados.

    De acuerdo a las proyecciones de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre circularán cerca de 690.000 pasajeros por el Aeropuerto de Santiago. Solo entre el lunes 14 y el domingo 20 se estiman un flujo de 472.267 viajeros a destinos nacionales e internacionales.

    En esa línea, el ministro (s) Mackenna, señaló que “la principal recomendación es usar el transporte oficial disponible en todos los aeropuertos del país. Además, es muy importante que los pasajeros planifiquen adecuadamente sus viajes, llegando con 2 horas de anticipación para vuelos nacionales, y 3 horas antes para viajes fuera de Chile”.

    Por su parte, el ministro (s) Koehler, destacó que las Fiestas Patrias son una de las fechas más importantes para el turismo interno.

    “Invito a viajar por Chile y a viajar informados. Los pasajeros tienen derechos bajo la ley de protección del consumidor, por ejemplo, ante un atraso de más de tres horas, que el vuelo no llegue o se cancele. Háganle saber a las aerolíneas que les informen sus derechos, ya que están obligadas a que les entreguen la información adecuada”, indicó.

    La directora nacional (s) del SERNAC, Carolina González, explicó que los derechos de los pasajeros que utilizan el transporte aéreo están establecidos en diferentes normativas, entre ellas, el Código Aeronáutico, la Ley del Consumidor, por lo que las aerolíneas deben respetarlos.

    “Hacemos un llamado a los pasajeros que van a viajar por avión durante estas Fiestas Patrias a saber que tienen derecho a recibir información veraz y oportuna de las condiciones relevantes, por ejemplo, el precio de los pasajes, y a que las aerolíneas respeten las condiciones ofrecidas y acordadas, esto es, que el vuelo salga a las horas comprometidas, que se cumpla el servicio a bordo ofrecido, derechos de asistencia en caso que la suspensión del vuelo sea de responsabilidad de la compañía, entre otros aspectos”, indicó.

    El gerente general de Nuevo Pudahuel, señaló que el jueves 17 será el “día punta” donde habrá una mayor circulación de pasajeros. Se espera que solo en esa fecha más de 71 mil personas viajen.

    “56% de este tráfico va a ser de pasajeros nacionales y el resto, pasajeros internacionales”, sostuvo.

    En cuanto a los destinos nacionales, precisó que la mayoría viajará a “Antofagasta, Iquique, Calama, Puerto Montt y Concepción”. Mientras que los viajeros internacionales visitarán “Buenos Aires, Lima, Bogotá, Sao Paulo y Río de Janeiro”.

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