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    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos

    La propuesta se suma al debate por frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras el gobierno de Trump rechaza más regulación y China acusa alarmismo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La propuesta de Elon Musk para moderar la IA.

    El CEO de SpaceX, Elon Musk, llamó a las principales compañías de inteligencia artificial (IA) a trabajar en conjunto y a someter sus modelos a pruebas de sus rivales antes de lanzarlos al público, en momentos en que algunos líderes de la industria advierten sobre los peligros de la tecnología y piden una mayor regulación gubernamental, informó CNBC.

    En su intervención del lunes en el All-In Summit, en Los Ángeles, el hombre con la mayor fortuna del mundo planteó que su empresa de inteligencia artificial xAI, junto con OpenAI, Anthropic, Google, Meta y “tres o cuatro de las principales compañías chinas”, deberían permitir que sus competidores apliquen un sistema de pruebas (test harness) sobre sus modelos para evaluar su seguridad.

    “Entonces, ya sabes, en lugar de corregir tu propia tarea, al menos tendrías a tus competidores corrigiendo tu tarea y dando la alarma si ven motivos de preocupación”, afirmó el empresario, en declaraciones que cita CNBC.

    El fundador de SpaceX, matriz de xAI, reconoció que el mecanismo de revisión entre pares podría no ser una solución perfecta, pero sostuvo que “las probabilidades de encontrar problemas son muchísimo mayores”.

    Sin adhesión de los rivales

    Con todo, Musk sostuvo que los laboratorios que compiten con xAI no han aceptado su propuesta.

    La idea tiene un punto de contacto con el ensayo que publicó el sábado el CEO de Anthropic, Dario Amodei, en el que llamó a desacelerar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA. En ese texto, Amodei sugirió que los laboratorios podrían acordar evaluaciones tecnológicas externas a cargo de “evaluadores integrados” que verifiquen sus prácticas de seguridad.

    Dario Amodei escribió un ensayo para bajar la velocidad de la IA.

    La propuesta de Amodei generó un consenso poco habitual en la industria. El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que coincide en que las compañías deben marcar el ritmo de la frontera tecnológica, aunque precisó que eso “no significa detenerse”. Musk también respaldó el planteamiento con un mensaje en X: “Dario tiene razón”.

    El llamado a desacelerar tuvo efectos en los mercados el lunes. De acuerdo con CNBC, las acciones ligadas a la IA cayeron a nivel global: SoftBank, uno de los mayores inversionistas de OpenAI, cerró con un retroceso de 10% en Japón, mientras SK Hynix y Samsung Electronics terminaron con bajas de más de 6% y 4%, respectivamente, en Corea del Sur.

    El debate escaló la semana pasada, cuando Jacob Coxon, quien trabajó en OpenAI, anunció su renuncia a Anthropic con una publicación en la que acusó a los principales laboratorios de estar “apostando con nuestras vidas”.

    Otros investigadores se sumaron, entre ellos Evan Hubinger, líder de alineamiento de Anthropic.

    “Jacob tiene razón en esto: ¡realmente creemos, con toda seriedad, que la IA podría matar a todos los humanos! Personalmente, creo que la probabilidad es superior a 10% dentro de la próxima década”, escribió Hubinger.

    La Casa Blanca apuesta por el sector privado

    La administración de Donald Trump ha rechazado los llamados de los líderes tecnológicos a imponer más límites a la IA. El lunes, el mandatario publicó una serie de mensajes en Truth Social en los que calificó los temores sobre la tecnología como una “farsa” y una “estafa”.

    Este martes, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo a CNBC que el sector privado es “el lugar adecuado” para abordar las inquietudes sobre la IA.

    Agregó que el gobierno sigue monitoreando a la industria y que recurrirá a “las fuerzas del orden cuando sea necesario para asegurarse de que las firmas actúen de forma responsable”.

    Trump también ha sugerido que cualquier intento por moderar el desarrollo de la IA le daría ventaja a China. Amodei se hizo eco de esa preocupación durante el fin de semana y la calificó como “el dilema más difícil”.

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