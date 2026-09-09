Reforma al mercado de capitales: los controladores de empresas Ipsa que podrían ganar con cambio al quorum de dos tercios

Una de las medidas que ha trascendido que el gobierno incluirá en la reforma al mercado de capitales que presentará este miércoles, dice relación con el quorum mínimo que actualmente exige la Ley de Sociedades Anónimas para realizar cambios relevantes en las compañías, y que se ha considerado históricamente como una forma de protección para los accionistas minoritarios.

En concreto, la modificación busca reducir el actual umbral de dos tercios de las acciones, a uno de simple mayoría, para llevar adelante algunas modificaciones, lo que podría impulsar la liquidez de las acciones en el mercado local, a juicio de la industria financiera.

Actualmente se requiere de este quorum de dos tercios para modificar los estatutos, hacer cambios en el objeto social, o la venta del 50% o más del activo de la sociedad, así como aprobar operaciones con partes relacionadas, el derecho a retiro en algunos casos, entre otras materias.

Así, en el mercado ya se empiezan a preguntar qué empresas, o más bien qué controladores de ellas se verían beneficiados con esta reducción del quorum para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, señalan que, por un lado, eventualmente podrían quedar en buen pie quienes hoy tienen el control con más de dos tercios, dado que podrían vender hasta el 15% de la propiedad y seguir tomando decisiones relevantes en la compañía.

Pero principalmente apuntan a aquellos que actualmente tienen el control con menos de dos tercios de la propiedad y más del 50%, ya que tendrían mayor poder a la hora de tomar decisiones sin necesidad de seguir comprando participación.

En todo caso, este es precisamente uno de los asuntos donde el mercado está a la espera de conocer mayores detalles de la propuesta, para ver de qué manera se resuelven los casos donde se requieren dos tercios para el derecho a retiro, y en lo que respecta a la exigencia de hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de superar dicho quorum.

Son varias las compañías que tienen el control con más del 50% y menos del 66,666%, según las memorias anuales 2025 de las empresas.

Banco de Chile es una de ellas, controlada por Quiñenco, del Grupo Luksic. Al 31 de diciembre de 2025, LQ Inversiones Financieras S.A. (LQIF) tenía directa e indirectamente el 51,15% de las acciones del banco. LQIF pertenece a Quiñenco S.A. y a Citigroup Inc. en partes iguales (50% cada uno). Según el pacto de accionistas suscrito entre ambas partes, el primero posee el control del Chile.

En este listado también está Vapores, pues tiene como controlador al Grupo Luksic con un 66,45% de la propiedad.

Bci además está en este grupo, controlado por Empresas Juan Yarur con una participación accionaria del 55,359%, de acuerdo al último pacto establecido por los accionistas vinculados a la familia Yarur el día 7 de octubre del año 2015. A su vez, el accionista mayoritario de Empresas Juan Yarur es Luis Enrique Yarur Rey, con un 25,88% de la propiedad.

Enel Chile es otra de las empresas Ipsa en este grupo, ya que es una sociedad anónima abierta controlada directamente por Enel SpA, sociedad por acciones italiana, que al 31 de diciembre de 2025 ostentaba el 64,93% de las acciones emitidas por la compañía.

Por su parte, Cencosud es controlada por el grupo Paulmann, a través de participaciones directas de sus miembros y de la sociedad PK One Limited, que en conjunto representan el 55,872% de la propiedad.

CMPC también está en el listado, ya que tiene como controlador al Grupo Matte con el 55,85%. En una situación similar se encuentra Colbún, donde el grupo Matte tiene un 50%.

También en el listado está Empresas Copec, que tiene como controlador a AntarChile con 60,82%, controlado a su vez por la familia Angelini. En esa misma línea, Engie tiene como controlador a Engie S.A. (Francia), con 59,99%

Asimismo podría considerarse a Plaza S.A. Su matriz directa, dueña del 53,05% de sus acciones, es Desarrollos Inmobiliarios SpA, que es a su vez filial indirecta de la sociedad anónima abierta Falabella S.A. En Plaza en 2025 no se produjeron cambios en el control que lo tiene Falabella, pero Falabella no tiene controlador.

Por su parte, Entel tiene como controlador a Almendral con 54,9%; mientras que Aguas Andinas tiene como controlador directo a Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM) con 50,1%, controlada a su vez por la empresa francesa Veolia Environnement S.A. por medio de las sociedades chilenas Veolia Inversiones, Aguas del Gran Santiago Ltda. (IAGSA), Veolia Inversiones Andina S.A. y la sociedad Veolia Agbar S.L.U., con base en España1 . En ese sentido, también entra en este grupo IAM, controlada por Veolia, con 50,1%.