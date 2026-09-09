“El Ingeniero sabe de esto”: figuras del Betis aplauden el plan de Pellegrini para vencer al Lille en la Champions

Manuel Pellegrini y el Betis consiguieron un importante triunfo este martes en la fase de liga de la Champions League. Los verdiblancos supieron reponerse de las estocadas del Lille y acabaron imponiéndose por 2-3 como visitantes, sumando así los primeros tres puntos en el torneo.

De esta forma, el cuadro español tuvo un regreso soñado a la competencia después de 21 años de ausencia. Quien fue clave en la obtención de esta victoria fue Isco Alarcón. El volante no solo administró el mediocampo, sino que también aportó con la asistencia en el 2-2 parcial.

Una vez finalizado el encuentro, entregó sus sensaciones y elogió el trabajo técnico de Manuel Pellegrini. “Queremos crecer y ser cada día mejor y demostrar que no venimos de paseo, sino a competir, dar el máximo y soñar en grande en esta Champions”, señaló en diálogo con la cadena televisiva Movistar+.

“Vengo de un periodo muy complicado, pero gracias a mucho trabajo lo voy dejando atrás todo eso. Sigo cogiendo ritmo tras mucho tiempo sin jugar y voy encontrándome mejor y cada vez con menos miedo al jugar. Ojalá pueda recuperar un gran nivel para ayudar al equipo a hacer un gran año”, añadió.

En cuanto al regreso del Betis a la Liga de Campeones, apuntó que “es mucho tiempo sin Champions, lo que demuestra que no es fácil clasificarse. No venimos de paseo, pero hay que ir partido a partido y era muy importante empezar con una victoria fuera de casa para ir a por la clasificación, que es lo que buscamos”.

Luego, en la zona mixta, llegaron los elogios para el Ingeniero. Consultado sobre qué les dijo el DT en el entretiempo, el ex Real Madrid reveló “que teníamos que mejorar en algunas cosas, que teníamos que tener confianza, quizás tener un poco más de tranquilidad en los metros y bueno... el Ingeniero sabe de esto”.

Por su lado, Pablo Fornals también sumó palabras positivas para el técnico nacional. “Es importante, no solo por las Champions que lleva jugadas, sino que por la experiencia que atesora y lo bien que trata al grupo, además de la tranquilidad que nos da a todos para competir”, señaló.

El análisis de Pellegrini

Sobre la victoria en Francia, el técnico Manuel Pellegrini indicó que “más que un sueño era la capacidad de un grupo a través de unos méritos de clasificarse para una Champions que parecía inalcanzable. Hicimos un partido muy completo, tanto el primero tiempo, que no reflejó las ocasiones que hubo, y el segundo tiempo que estaban con uno menos, pero salimos con la personalidad que hablamos independientemente de la competición que se dispute”.

También recordó que “el Betis no había jugado hace muchos años la Champions League, hay jugadores que ya lo hicieron, yo también en mi carrera, y lo primero que hablamos es que llegar a la Champions no era la meta, sino la personalidad que inculcamos de ir por la vitoria independiente de con quién juguemos”.

A su vez, lanzó que “llegar a la Champions no es el fin, tenemos el convencimiento de que podemos demostrar en cada partido que somos capaces de pasar de ronda. Empezamos con buen pie, faltan muchísimos partidos y el plantel es consciente de lo que tiene que jugar y siempre exijo esa personalidad de hacerlo igual en el campo que sea”.

Y para acercarse a este objetivo, el Betis deberá prepararse para su próximo desafío en el torneo. Su próximo desafío en la Champions será contra el Porto en Sevilla. Este duelo está programado para el miércoles 14 de octubre a partir de las 16.00 horas de Chile.