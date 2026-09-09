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    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona

    Los alimentos quedaron desparramados en la autopista, lo que generó congestión. La ruta se encuentra habilitada aunque aún se realizan trabajos para despejar el tránsito.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Varias tortas destrozadas quedaron desparramadas en la autopista Vespucio Norte la mañana de este miércoles, luego que el camión que las transportaba chocara con una barrera de contención al evitar una encerrona.

    El hecho ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, en el kilómetro 14.400 en dirección al norte, a la altura de San Pablo, en la comuna de Pudahuel.

    El teniente Mattia Federici, de la 26 Comisaría de Pudahuel, explicó que “un individuo que se movilizaba en un vehículo de color blanco se detiene delante de un camión que transportaba alimentos de la empresa Cencosud, con la finalidad de sustraerle el vehículo”.

    El conductor, al intentar evadir el robo, perdió el control del camión y chocó la barrera del costado lateral derecho, “lo cual provoca que la carga se desprenda de este, generando una gran congestión vehicular”, indicó la autoridad policial.

    El automóvil que habría intentado hacer la encerrona huyó en dirección hacia el norte por la misma autopista.

    El teniente Federici aseguró que “no hay personas lesionadas” por este hecho, “solamente los daños provocados al camión”.

    Asimismo, precisó que “la ruta se encuentra habilitada completamente”. En ese sentido, hizo un llamado a los conductores que transitan por la vía a “que tomen las precauciones, que mantengan la normal circulación de sus vehículos y que no se detengan a apreciar lo que está ocurriendo”.

    Respecto a las diligencias para dar con el vehículo que habría intentado robar el camión, el teniente explicó que se informó de lo ocurrido al Ministerio Público “para que entregue las primeras instrucciones”.

    “No obstante, estamos realizando actuaciones autónomas para poder determinar efectivamente hacia dónde habría ido el vehículo, la cantidad (de personas dentro), patente o algún otro antecedente que nos permita dar con su ubicación”, detalló.

    Asimismo, precisó que se está “trabajando junto con la Prefectura de Tránsito y la autopista para despejar las vías de circulación, como también acelerar el tránsito a esta hora, que es bastante concurrido”.

    Desde Transporte Informa indicaron que se encuentra con restricción la pista derecha y central en el sector del accidente. Junto con ello, señalaron que las “tareas de limpieza podrían demorar”.

    Más sobre:TortasCamiónChoqueAccidenteEncerronaVespucio Norte

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