Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incluye cambios en presencia bursátil y al quorum de dos tercios

Finalmente durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentará en Cerro Castillo la esperada reforma al mercado de capitales.

Este es el segundo gran proyecto que impulsa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras haber despachado la ley de Reconstrucción, y que tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión.

El titular de Teatinos 120 espera poder tramitar con celeridad esta iniciativa en el Congreso. Así lo manifestó este lunes por la noche cuando se reunió por cerca de una hora con los integrantes del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, donde estuvieron presentes expertos y los gremios del sector financiero que lo componen.

La reunión con Quiroz duró cerca de una hora, donde el ministro puso foco en presentar las propuestas que tienen consideradas para dar mayor acceso a la vivienda a las personas, los temas “casa propia”. La principal, es la creación de un fondo con garantía estatal para financiar futuros créditos hipotecarios, para viviendas nuevas y usadas. El ministro Quiroz dijo la semana pasada que dicho instrumento apunta a viviendas de hasta 6 mil UF, y aseguró que se destinará un monto que será “lo suficiente para mover la aguja”.

Otra medida relevante es crear un subsidio estatal que incentiva el ahorro que hacen las personas para el pie de un crédito hipotecario, algo así como un APV, donde el Estado subsidiaría una parte del ahorro destinado al pie y mantenido en cuentas con instituciones financieras.

En esa instancia, Quiroz también comunicó que el gobierno había desechado la idea de incorporar ajustes a la Tasa Máxima Convencional (TMC) para personas -a instancia de los parlamentarios-, y que por la misma razón, ya no insistirían en exigir la realización de una licitación de seguros de desgravamen ligados a los créditos de consumo. Argumentó que ambas medidas debían ir atadas, y que como se bajó la primera por la complejidad política que vieron en el Congreso para sacarla adelante, tampoco se insistiría en la segunda.

Impuestos

Luego, el ministro se retiró de la reunión, y dejó a cargo de la cita al coordinador de mercado de capitales, Eugenio Symon, quien durante alrededor de una hora adicional, entregó mayores detalles sobre todas las otras medidas que contempla el proyecto, ligadas a dar mayor profundidad al mercado de capitales, y que considera asismismo temas de acciones, fondos de inversión, sociedades anónimas, y similares.

En esta cita, que finalizó pasadas las 20.30 horas, el foco de las preguntas y respuestas estuvo en las medidas tributarias que incluye la iniciativa, que son varias, según manifiestan distintas fuentes que estuvieron allí.

El gran tema que relevan en este ítem algunos asistentes consultados, es que el gobierno buscará que la exención a ganancias de capital ya no solo aplique en empresas con presencia bursátil, que fue lo que se aprobó en la megarreforma; sino que ahora irá más allá: la iniciativa apunta a que la presencia bursátil se obtenga mediante un free float mínimo de 15%, es decir que al menos ese porcentaje de valores no esté en las manos del controlador.

Las mismas fuentes explican que el 15% es el porcentaje mínimo de flotación que exige, por ejemplo, el MSCI, para ingresar a sus índices globales, y que esta medida amplía mucho el universo respecto de lo existe hoy.

Actualmente, la venta de acciones tiene dos regímenes tributarios. Por una parte, están aquellas acciones sin presencia bursátil, es decir los títulos que en menos del 25% de los últimos 180 días hábiles registraron montos transados diarios de UF1.000 como mínimo. Estos valores se gravan con impuestos generales, es decir de Primera Categoría y Global Complementario o Adicional, el que llega hasta un 40%.

Por otra parte, aquellas con presencia bursátil, pagan un impuesto de 10%, misma tasa que se activa por la sola contratación de un market maker. Este régimen cambiará en enero de 2027 y pasará a una tributación de 0% debido a las modificaciones contenidas en la ley de Reconstrucción.

Sin embargo, el proyecto de ley que se presentará este miércoles aspira a profundizar en la exención y modificar la forma en que se obtiene la presencia bursátil.

Quorum mínimo

Otra de las medidas que trascendió en la reunión que incluirá la reforma, se refiere al quorum mínimo que actualmente exige la Ley de Sociedades Anónimas para realizar cambios relevantes en las compañías, y que se ha considerado históricamente como una forma de protección para los accionistas minoritarios.

En concreto, la modificación busca reducir el actual umbral de dos tercios de las acciones, a uno de simple mayoría, para llevar adelante algunas modificaciones.

Actualmente se requiere de este quorum de dos tercios para modificar los estatutos, lo que implica cambios en objeto social, o la venta del 50% o más del activo de la sociedad, así como aprobar operaciones con partes relacionadas, el derecho a retiro en algunos casos, entre otras materias.

En el mercado estiman que la medida podría impulsar la liquidez de las acciones, pues los controladores no se verían obligados a tener altos porcentajes en la propiedad de la compañía. Junto a ello, comentan que el quorum de dos tercios se estableció en momentos donde los controladores mantenían una fuerte presencia sobre el capital de las empresas, algo que ha ido cambiando a medida que las participaciones se diluyen en medio del recambio generacional.

Además, exponen que la Ley de Delitos Económicos ya incorporó una serie de responsabilidades para los directores de empresas, donde se sanciona el hecho de que los miembros de la mesa tomen una decisión perjudicial para los accionistas minoritarios.

No obstante, igual hay quienes ven con algo de preocupación una medida como esta. “Le da más flexibilidad al controlador, pero en general este es un requisito que ha protegido bastante a los minoritarios en las últimas décadas”, afirma un ejecutivo de la industria.

De todas maneras, este es precisamente uno de los asuntos donde el mercado está a la espera de conocer el detalle de la propuesta, para ver de qué manera se resuelven algunos asuntos, por ejemplo, qué pasará con todos los temas que antes necesitaban dos tercios y sobre todo, aquellos que requerían derecho a retiro, si van a pasar a mayoría simple o no. Lo mismo en lo que respecta a la exigencia de hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de superar los dos tercios.

Más allá de todos estos temas relacionados al mercado de capitales y los hipotecarios, el ministro Quiroz también dio otros detalles en la misma instancia: dijo que pensaba hacer cambios a la Ley de Fraudes en medios de pagos, en distintos ámbitos. Confidenció que piensa moderar la carga de la prueba que tienen los emisores (hoy deben acreditar culpa grave o dolo), y también adelantó que se eliminará la prohibición que existe para contratar seguros contra fraudes.